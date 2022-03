Ingrid Betancourt, candidata presidencial del partido Verde Oxígeno se refirió a las controversias que han surgido entre los precandidatos de la coalición Centro Esperanza, por los apoyos que ha recibido Alejandro Gaviria de partidos políticos tradicionales.

Motivo por el cual la excongresista ha invitado a los colombianos a no votar este próximo 13 de marzo por esa coalición: “Con una mano aceptan las maquinarias y con la otra las rechazan. La única respuesta coherente es tolerancia cero. Para no ser cómplices no hay que votar en la consulta del 13 de marzo”.