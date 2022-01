¿Tiene pendiente la dosis de refuerzo? Estos son 10 datos que debe saber

Estos son diez datos que debe saber sobre las vacunas de refuerzo:

¿Qué es un refuerzo de la vacuna covid-19?

Es una dosis adicional de una vacuna que se administra después de que la protección brindada por la(s) vacuna(s) original(es) ha comenzado a disminuir con el tiempo. “El refuerzo está diseñado para ayudar a las personas a mantener su nivel de inmunidad durante más tiempo. Así reactivamos la capacidad de prevenir la infección sintomática que se había perdido con las nuevas variantes Delta y Omicron”, explicó el director de Medicamentos y Tecnologías en Salud Leonardo Arregocés.

¿Quién puede recibirlo?

En Colombia, todas las personas mayores de 18 años que ya cuentan con esquema de vacunación completo.

¿Qué vacuna aplicar?

La recomendación es utilizar la vacunación heteróloga, es decir, se debe cambiar la plataforma sobre la que está desarrollada la vacuna que una persona recibió en su esquema inicial. Por ejemplo, MinSalud aconseja que los que recibieron Pfizer, Moderna o Sinovac, se apliquen la de AstraZeneca.

¿Cuáles son los tipos de vacunas?

Vector viral: Janssen y Astrazeneca.

MRNA: Moderna y Pfizer.

Virus inactivado: Sinovac.

¿Por qué no usar la misma?

“No es que no se pueda usar la misma vacuna, pero no es la mejor opción. Si después de hacer la explicación de los beneficios de la plataforma una persona decide no hacerlo, podría recibir la misma vacuna”, indicó Arregocés.

¿Hay alguna combinación que no se pueda hacer?

No. No hay combinación que no se pueda hacer, pero “el refuerzo depende de tres factores: la indicación del Ministerio de Salud, el deseo de la persona y la disponibilidad”, dijo el experto.

¿Por qué algunas vacunas no se están usando para la tercera dosis?

Janssen no se está usando en dosis adicionales, porque como con una sola dosis se completa el esquema de vacunación se está destinando para vacunar de manera rápida a más personas. Por otra parte, Moderna y Pfizer se están usando para completar esquemas ya iniciados o en población priorizada.

En el caso de Pfizer es importante recordar que, debido a la poca disponibilidad, el Ministerio de Salud dio la instrucción de solo aplicar esta vacuna a mujeres en estado de gestación. Con respecto a Moderna, solo se está inmunizando para iniciar y completar esquemas. Sin embargo, se puede usar como refuerzo según disponibilidad.

¿Cuánto hay que esperar para aplicarla si tuvo covid?

“Las personas que hayan tenido covid, solo tienen que esperar 30 días a partir de las fechas de los síntomas o de la muestra positiva”, indicó Arregocés.

¿Algunas terceras dosis generan más malestar que otras?

“No es una vacuna o la otra, sino que ya el organismo se expone por tercera vez a una vacuna. Los reportes de eventos adversos son: dolor de cabeza, fatiga, cansancio, que en las 24 o 36 horas se resuelven. Ahora, sí hay algunas diferencias: quienes reciben Sinovac reportan menos malestar”. En contraposición, quienes reciben vacunas de vector viral (Janssen y Astrazeneca) o de MRNA (Moderna y Pfizer) suelen experimentar más malestar, aclaró el experto.

¿Cuánto puede aplicarlo?

Cuatro meses después de que se haya completado el esquema de vacunación, es decir, derspués de recibir la segunda dosis de Sinovac, Janssen, Astrazeneca, Moderna o Pfizer o la dosis única de Janssen.