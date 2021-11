Un centenar de indígenas arhuacos de la Sierra Nevada de Santa Marta realizaron una concentración este martes en la Plaza Bolívar, ubicada en el centro de Bogotá, y le pidieron al Gobierno que proteja sus territorios de las actividades extractivas. Izaron banderas y señalaron que no abandonarán el lugar hasta que el Gobierno de Iván Duque solucione sus requerimientos.

Adicional a esto, la concejala de Bogotá Ati Quigua le dijo a EFE que el presidente reconoció a un gobernador de la zona que no había sido escogido por el pueblo arhuaco con lo cual, según ella, busca darle vía libre a proyectos extractivos en la Sierra Nevada de Santa Marta (norte).

“Los mamos (líderes espirituales) de la Sierra están pidiendo respeto y al presidente Duque no imponer un gobernador que ellos no han escogido y de dividir al pueblo arhuaco con fines de impulsar proyectos extractivos en la Sierra”, dijo Quigua, quien no dio detalles de esas iniciativas.