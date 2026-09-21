Gobernación de Boyacá ofrece millonaria recompensa para esclarecer origen del incendio en Villa de Leyva

La Gobernación de Boyacá anunció una recompensa de hasta 45 millones de pesos a quien entregue información veraz que permita esclarecer el origen del incendio forestal que afecta al municipio de Villa de Leyva y sus zonas aledañas. Con esta medida, no solo se buscaría identificar a los posibles responsables de la conflagración, sino también anticipar y prevenir delitos contra el medioambiente en el departamento. Puede leer: El ‘Súper Niño’ se acerca y el 35% de Antioquia está en alto riesgo ante incendios forestales Esta decisión se da en medio de las investigaciones preliminares de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y del ministro de Ambiente, Fabio Arjona, quienes señalaron que la principal hipótesis apunta a que el fuego habría sido provocado deliberadamente. Sobre esto, se ha recordado que las quemas controladas se encuentran estrictamente prohibidas en todo el departamento.

Villa de Leyva: ¿dónde se puede denunciar información sobre el incendio?

Para garantizar la cooperación de las personas, desde la Gobernación se ha aclarado que todos los reportes e informaciones recibidas serán manejados bajo total reserva y confidencialidad. Los ciudadanos pueden denunciar a través de la línea de la Sijin, 3203045910; a través del Gaula Boyacá, 3178965615; el correo electrónico deboy.sijin@policia.gov.co y la línea de la Policía Nacional 123.

Este incendio inició en la tarde del sábado, 19 de septiembre en el cerro San Marcos y se ha extendido por más de 36 horas impulsado por fuertes ráfagas de viento y condiciones secas. Lea también: Grave incendio en Villa de Leyva habría sido provocado, según MinAmbiente Las llamas, que han alcanzado alturas de hasta 30 metros, han consumido más de 200 hectáreas de vegetación y ha afectado terrenos en los municipios vecinos de Chíquiza y Sáchica. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Debido a la magnitud de la conflagración, Villa de Leyva declaró la calamidad pública. Además, la Secretaría de Educación ordenó la suspensión de las clases presenciales y del servicio del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en instituciones oficiales y colegios privados hasta que la emergencia sea superada.

Asimismo, el avance de las llamas motivó la evacuación preventiva de familias en el sector de La Castellana y de huéspedes en establecimientos hoteleros como el Hotel Suites Arcoíris y El Duruelo.

En las labores de mitigación de las llamas participan más de 250 personas por tierra junto a cuatro helicópteros que ejecutan descargas de agua. Para atender a las personas afectadas y brindar apoyo logístico y de descanso a los organismos de socorro, las autoridades dispusieron el coliseo municipal como albergue temporal y punto de atención primaria. Siga leyendo | “No hemos dormido y seguimos esperando ayuda”: administradora de hotel en riesgo por incendio en Villa de Leyva Bloque de preguntas y respuestas