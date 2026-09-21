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Gobernación de Boyacá ofrece millonaria recompensa para esclarecer origen del incendio en Villa de Leyva

Las autoridades manejan como principal hipótesis de la conflagración, que lleva más de 36 horas, la presencia de manos criminales.

  • El incendio en el cerro San Marcos, en Villa de Leyva, ha consumido más de 200 hectáreas. Foto: Captura video @ColombiaOscura
    El incendio en el cerro San Marcos, en Villa de Leyva, ha consumido más de 200 hectáreas. Foto: Captura video @ColombiaOscura
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 1 hora
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La Gobernación de Boyacá anunció una recompensa de hasta 45 millones de pesos a quien entregue información veraz que permita esclarecer el origen del incendio forestal que afecta al municipio de Villa de Leyva y sus zonas aledañas.

Con esta medida, no solo se buscaría identificar a los posibles responsables de la conflagración, sino también anticipar y prevenir delitos contra el medioambiente en el departamento.

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Esta decisión se da en medio de las investigaciones preliminares de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y del ministro de Ambiente, Fabio Arjona, quienes señalaron que la principal hipótesis apunta a que el fuego habría sido provocado deliberadamente. Sobre esto, se ha recordado que las quemas controladas se encuentran estrictamente prohibidas en todo el departamento.

Villa de Leyva: ¿dónde se puede denunciar información sobre el incendio?

Para garantizar la cooperación de las personas, desde la Gobernación se ha aclarado que todos los reportes e informaciones recibidas serán manejados bajo total reserva y confidencialidad. Los ciudadanos pueden denunciar a través de la línea de la Sijin, 3203045910; a través del Gaula Boyacá, 3178965615; el correo electrónico deboy.sijin@policia.gov.co y la línea de la Policía Nacional 123.

Este incendio inició en la tarde del sábado, 19 de septiembre en el cerro San Marcos y se ha extendido por más de 36 horas impulsado por fuertes ráfagas de viento y condiciones secas.

Lea también: Grave incendio en Villa de Leyva habría sido provocado, según MinAmbiente

Las llamas, que han alcanzado alturas de hasta 30 metros, han consumido más de 200 hectáreas de vegetación y ha afectado terrenos en los municipios vecinos de Chíquiza y Sáchica.

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Debido a la magnitud de la conflagración, Villa de Leyva declaró la calamidad pública. Además, la Secretaría de Educación ordenó la suspensión de las clases presenciales y del servicio del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en instituciones oficiales y colegios privados hasta que la emergencia sea superada.

Asimismo, el avance de las llamas motivó la evacuación preventiva de familias en el sector de La Castellana y de huéspedes en establecimientos hoteleros como el Hotel Suites Arcoíris y El Duruelo.

En las labores de mitigación de las llamas participan más de 250 personas por tierra junto a cuatro helicópteros que ejecutan descargas de agua. Para atender a las personas afectadas y brindar apoyo logístico y de descanso a los organismos de socorro, las autoridades dispusieron el coliseo municipal como albergue temporal y punto de atención primaria.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuánto ofrece la Gobernación de Boyacá por información sobre el incendio de Villa de Leyva?
La Gobernación de Boyacá ofrece una recompensa de hasta 45 millones de pesos por información veraz que permita esclarecer el origen del incendio forestal e identificar a posibles responsables.
¿Dónde se puede denunciar información sobre el incendio de Villa de Leyva?
Los ciudadanos pueden entregar información a la Sijin (3203045910), Gaula Boyacá (3178965615), correo deboy.sijin@policia.gov.co o línea 123 de la Policía Nacional. Las autoridades garantizan reserva y confidencialidad.
¿Cuál es la principal hipótesis sobre el origen del incendio en Villa de Leyva?
La principal hipótesis de las investigaciones preliminares apunta a que el incendio habría sido provocado deliberadamente. Las autoridades recuerdan que las quemas controladas están estrictamente prohibidas en todo Boyacá.

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