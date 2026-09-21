Incendio en Villa de Leyva estaría controlado en 75%, pero emergencia golpea a la naturaleza y el turismo

Una densa humareda es lo que llevan respirando desde hace tres días los habitantes de uno de los pueblos más bonitos de Colombia. En Villa de Leyva (Boyacá), el incendio que ya ha consumido más de 1.200 hectáreas no da tregua. Las condiciones climáticas, como el fenómeno de El Niño y el fuerte viento, han complicado la atención para apagarlo.
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La conflagración ha alcanzado sectores aledaños y mantiene en tensión a las comunidades, mientras las llamas avanzan sobre zonas rurales y ponen bajo amenaza fuentes de agua, áreas naturales, infraestructura turística y cultivos que abastecen a varias regiones del país.