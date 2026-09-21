Incendio en Villa de Leyva estaría controlado en 75%, pero emergencia golpea a la naturaleza y el turismo

Una densa humareda es lo que llevan respirando desde hace tres días los habitantes de uno de los pueblos más bonitos de Colombia. En Villa de Leyva (Boyacá), el incendio que ya ha consumido más de 1.200 hectáreas no da tregua. Las condiciones climáticas, como el fenómeno de El Niño y el fuerte viento, han complicado la atención para apagarlo. En contexto: Incendio en Villa de Leyva amenaza acuíferos, centro histórico y golpea al turismo: “este fuego ha sido arrasador” La conflagración ha alcanzado sectores aledaños y mantiene en tensión a las comunidades, mientras las llamas avanzan sobre zonas rurales y ponen bajo amenaza fuentes de agua, áreas naturales, infraestructura turística y cultivos que abastecen a varias regiones del país.

Según el reporte más reciente desde el Ministerio del Interior, el incendio forestal ya registraba un avance controlado del 75%. La afectación preliminar asciende a cerca de 1.200 hectáreas, de las cuales aproximadamente 715 corresponden al Santuario de Fauna y Flora Iguaque. Aunque se han evacuado a 76 personas de forma preventiva, no se reportan heridos ni viviendas destruidas.

Dos focos permanecen activos; los demás sectores están controlados. Durante la jornada se realizaron 75 descargas de agua desde tres helicópteros para apoyar las labores de control. En medio de la atención, la Gobernación de Boyacá ofrece hasta $45 millones por información que permita esclarecer las causas del incendio forestal que desde el sábado se registra en el municipio e identificar a los responsables. La convocatoria comenzó a circular desde la noche del domingo, cuando el Ministerio de Ambiente reveló que esta tragedia fue provocada. Este lunes, el presidente Abelardo de la Espriella citó a un Consejo de Ministros y uno de los temas prioritarios fue reforzar la atención de la emergencia causada por el incendio.

¿Qué dicen los afectados?

EL COLOMBIANO habló con Mireya López, habitante de la vereda Ritoque, en Sáchica, quien conoce de cerca el impacto de la emergencia por cuenta de su negocio que mantiene en Villa de Leyva; con su familia y una amiga comercializan ruanas tradicionales y otros productos de la región. Desde la madrugada del domingo permanece junto con otros integrantes de la comunidad pendiente de la evolución del incendio y de sus viviendas.

“Este fuego ha sido arrasador. Lo que nunca en la existencia de mis abuelos y de mis padres y mía hasta el momento había pasado (sic)”, relató López. Uno de los principales motivos de preocupación para los habitantes es el impacto sobre los nacimientos y acuíferos de la zona. Según la mujer, las llamas alcanzaron sectores donde se encuentran varias fuentes que abastecen de agua a comunidades rurales y al municipio. “Se incendió fuertemente la zona del acuífero principal, de donde sale el agua para la vereda y para el municipio de Sáchica”, aseguró. También mencionó afectaciones o riesgo para fuentes de agua ubicadas en sectores como La Castellana, Aqua Palma, la quebrada San Francisco, La Mesopotamia, La Colorada y Chaina, esta última relacionada con el abastecimiento de Villa de Leyva. Para hacer frente a la emergencia, se desplegó un operativo integrado por tres helicópteros y más de 400 personas —entre miembros del Ejército, Policía, Bomberos, Defensa Civil, Cruz Roja y voluntarios— apoyados por drones, vehículos 4x4 y maquinaria especializada para estas labores.

El incendio comenzó alrededor de las 2 de la tarde del sábado en el sector de La Marmolera, al pie del cerro San Marcos. Para el mediodía del domingo, las llamas habían consumido unas 180 hectáreas y alcanzaban alturas de hasta 30 metros, según el reporte. Otro de los casos que más llamó la atención fue el de Eliana Suárez, administradora del Hotel Suites Arcoíris de Villa de Leyva, quien pasó la noche del domingo y la madrugada del lunes “atrapada” por las llamas que amenazaban las zonas aledañas al hotel. Suárez cuestionó las versiones entregadas por el Gobierno sobre la atención de la emergencia. El ministro Rodrigo Lara aseguró que, “gracias al heroísmo de los bomberos y la Defensa Civil, y a las descargas aéreas”, las cabañas del hotel se salvaron del fuego y que los huéspedes habían sido evacuados con éxito. Sin embargo, la administradora sostuvo que la situación fue diferente y que el hotel tuvo que encargarse de la evacuación. “Hay mucha información falsa. Todo el manejo fue por parte del hotel, con nuestras redes y nuestros conocidos”, dijo en diálogo con este diario. Lo cierto es que, por más que los esfuerzos continúan para frenar las llamas, su paso ya ha sido devastador. Y la naturaleza no se recupera tan rápido de un desastre así. El tema de fondo, aunque algunos incendios sean provocados, sigue siendo el cambio climático que exacerba fenómenos como El Niño. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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