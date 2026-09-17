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Video | Grave incendio en subestación de energía provocó apagón en Cúcuta

Un conato de incendio en un módulo de media tensión provocó cortes de energía en gran parte de la capital nortesantandereana. Autoridades descartaron la hipótesis de un atentado.

  • El incendio en una subestación de energía en Cúcuta dejó sin servicio de electricidad a 135.000 usuarios aproximadamente. Fotos: capturas de video @Despelucado
    El incendio en una subestación de energía en Cúcuta dejó sin servicio de electricidad a 135.000 usuarios aproximadamente. Fotos: capturas de video @Despelucado
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 4 horas
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Un incendio en la subestación eléctrica San Mateo, en Cúcuta, dejó sin suministro de energía a aproximadamente 135.000 usuarios de la capital norsantandereana y zonas aledañas. La emergencia provocó una desconexión no programada del servicio que se prolongó por más de tres horas en diversos sectores de la ciudad y el área metropolitana.

El hecho ocurrió alrededor de las 8:44 p. m. del miércoles, 16 de septiembre donde el fuego generado en un equipo de la planta fue atendido por el Cuerpo de Bomberos de Cúcuta. Según Centrales Eléctricas del Norte de Santander (CENS), filial del Grupo EPM, la contingencia se produjo por una falla técnica en un módulo de 34.500 voltios, nivel de media tensión que atiende el Sistema de Distribución Local (SDL).

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Este hecho provocó una interrupción en el servicio de energía en las comunas 3 y 4 de la capital de Norte de Santander, así como a sectores de los municipios vecinos de Los Patios y Villa del Rosario. Además de la falta de fluido eléctrico, los habitantes reportaron fallas en la conectividad a internet y complicaciones en la movilidad debido a la salida de servicio de varios semáforos.

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La contingencia estuvo acompañada por una densa humareda y un fuerte olor a quemado perceptible en varios puntos de la ciudad, en medio de las altas temperaturas nocturnas.

Para lograr la reconexión progresiva del servicio, CENS coordinó con el Centro Nacional de Despacho maniobras de transferencia de carga hacia otras subestaciones de la ciudad, además de habilitar módulos operativos dentro de la misma planta de San Mateo. De igual forma, la Alcaldía de Los Patios informó que adelantó trabajos de inspección y conexión alterna para normalizar la demanda en su jurisdicción.

El secretario de Gestión del Riesgo de Cúcuta, Fabián Prato, y las autoridades locales descartaron que la emergencia fuera producto de un atentado terrorista o hecho violento. Por su parte, el gerente de CENS, José Miguel González Campo, confirmó que las causas precisas del fallo se encuentran en proceso de inspección y análisis técnico.

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Las autoridades también hicieron un llamado a la ciudadanía para mantener la calma y realizar un uso eficiente y racional de la energía eléctrica mientras avanzan las revisiones y la estabilización del sistema.

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Preguntas y respuestas

¿Qué causó el incendio en la subestación San Mateo de Cúcuta?
CENS informó que la contingencia se originó por una falla técnica en un módulo de 34.500 voltios. Sin embargo, las causas precisas del fallo todavía estaban bajo inspección y análisis técnico.
¿El incendio en la subestación San Mateo fue un atentado?
No. Las autoridades locales descartaron que el incendio estuviera relacionado con un atentado terrorista o un hecho violento. La emergencia fue atribuida inicialmente a una falla técnica en un equipo de la subestación.
¿Qué zonas de Cúcuta y municipios cercanos resultaron afectadas por el apagón?
La interrupción afectó principalmente a las comunas 3 y 4 de Cúcuta y a sectores de Los Patios y Villa del Rosario. Cerca de 135.000 usuarios quedaron sin servicio durante más de tres horas.

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