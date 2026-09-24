UNGRD reporta que el 90 % de incendio en Villa de Leyva está controlado: 1.480 hectáreas resultaron afectadas

El incendio forestal que se registra en el cerro de San Marcos, entre Villa de Leyva y Chíquiza, en Boyacá, alcanzó un 90 % de control y se encuentra confinado, de acuerdo con el más reciente balance entregado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

La emergencia, que desde el sábado mantiene la atención de las autoridades, deja de manera preliminar cerca de 1.480 hectáreas afectadas. De ese total, 715 hectáreas corresponden al Santuario de Flora y Fauna Iguaque, una de las zonas de mayor importancia ambiental de la región.

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Para enfrentar la conflagración, se desplegó una operación aérea y terrestre que ha permitido avanzar en la contención del fuego. Según la Ungrd, seis aeronaves han participado en las labores y han realizado 299 descargas.

En total, los equipos aéreos han lanzado cerca de 470.000 litros de agua sobre las zonas afectadas. A esto se suma el trabajo de los equipos en tierra, que han acompañado las labores para evitar que las llamas continúen extendiéndose.

Durante estos días, además del personal de los organismos de socorro y las autoridades, habitantes de la zona también se han sumado a las labores como voluntarios para intentar controlar los puntos donde se concentraba el fuego.