Incendio amenaza planta de Cemex y zonas habitadas en Payandé, Tolima: esto se sabe

Durante las últimas semanas, varios incendios forestales han amenazado distintos departamentos en el país. En particular, el Tolima ha sido uno de los más afectados. En las últimas horas se conoció el inicio de una conflagración en el sector de Payandé, cerca de una planta de Cemex, cruzando el río Cuello desde Ibagué.

La emergencia ha movilizado a organismos de socorro, autoridades y habitantes de la zona, que trabajan para contener las llamas y evitar que avancen hacia la infraestructura de la compañía o hacia el área urbana.

De acuerdo con información entregada por el mayor Fernando Vélez, comandante de la Defensa Civil, desde el lugar de la emergencia, más de 50 personas han trabajado para controlar la conflagración durante la jornada del martes.

A estas labores se sumaron voluntarios de la FNAC Seccional Bogotá, quienes se desplazaron desde Coyaima y apoyaron las operaciones durante la noche y la madrugada.

Uno de los principales objetivos de los equipos de emergencia ha sido impedir que el fuego tome dirección hacia la planta de Cemex o hacia la zona urbana. Para ello, las autoridades y organismos de socorro buscan contener las llamas lo máximo que se pueda para prevenir el avance hacia la planta y redirigirlo hacia la parte alta del terreno.

La emergencia ha requerido un amplio despliegue institucional. Según el reporte, son más de 150 las personas que participan en las labores, entre integrantes de la Policía, bomberos, Defensa Civil, comunidad y otras instituciones.