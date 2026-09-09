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Incendio amenaza planta de Cemex y zonas habitadas en Payandé, Tolima: esto se sabe

Más de 150 personas, entre organismos de socorro, autoridades y habitantes de la comunidad, trabajan para contener las llamas y evitar que avancen hacia estas áreas.

  • Imágenes compartidas a través de redes sociales dan muestra de la magnitud de la conflagración. Foto: Captura de video
    Imágenes compartidas a través de redes sociales dan muestra de la magnitud de la conflagración. Foto: Captura de video
El Colombiano
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hace 2 horas
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Durante las últimas semanas, varios incendios forestales han amenazado distintos departamentos en el país. En particular, el Tolima ha sido uno de los más afectados. En las últimas horas se conoció el inicio de una conflagración en el sector de Payandé, cerca de una planta de Cemex, cruzando el río Cuello desde Ibagué.

La emergencia ha movilizado a organismos de socorro, autoridades y habitantes de la zona, que trabajan para contener las llamas y evitar que avancen hacia la infraestructura de la compañía o hacia el área urbana.

De acuerdo con información entregada por el mayor Fernando Vélez, comandante de la Defensa Civil, desde el lugar de la emergencia, más de 50 personas han trabajado para controlar la conflagración durante la jornada del martes.

A estas labores se sumaron voluntarios de la FNAC Seccional Bogotá, quienes se desplazaron desde Coyaima y apoyaron las operaciones durante la noche y la madrugada.

Uno de los principales objetivos de los equipos de emergencia ha sido impedir que el fuego tome dirección hacia la planta de Cemex o hacia la zona urbana. Para ello, las autoridades y organismos de socorro buscan contener las llamas lo máximo que se pueda para prevenir el avance hacia la planta y redirigirlo hacia la parte alta del terreno.

La emergencia ha requerido un amplio despliegue institucional. Según el reporte, son más de 150 las personas que participan en las labores, entre integrantes de la Policía, bomberos, Defensa Civil, comunidad y otras instituciones.

Además, se cuenta con apoyo aéreo para combatir el incendio y facilitar las labores de contención en las zonas de difícil acceso. El operativo se desarrolla de manera articulada con el Puesto de Mando Unificado (PMU) de la Gobernación del Tolima y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Se sabe que los organismos de socorro continuarán trabajando con el propósito de evitar que las llamas se acerquen a la planta industrial y a las zonas aledañas habitadas del municipio.

Lea también: Atención: bomberos atienden incendio forestal en Buenos Aires, Medellín

El último reporte de la Ungrd

En medio de las alarmas por las altas temperaturas registradas por el fenómeno de El Niño, que se ha estimado como “muy fuerte”, los incendios forestales continúan generando preocupación en varias regiones del país.

De acuerdo con el más reciente reporte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), con corte a las 6:30 de la mañana del 8 de septiembre, permanecían activos 14 incendios en cuatro departamentos, mientras que otros dos ya habían sido controlados.

El Tolima es el departamento con mayor número de emergencias, con siete conflagraciones activas, seguido de Cauca, donde se registran cinco. Norte de Santander y Valle del Cauca completan el reporte, con un incendio cada uno. La entidad mantiene el monitoreo de estas emergencias.

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