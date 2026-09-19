Alerta en Boyacá por grave incendio forestal en cerro de Villa de Leyva

Un incendio forestal consume al Cerro San Marcos, una de las montañas más emblemáticas del municipio de Villa de Leyva, en Boyacá. Decenas de hectáreas se han visto afectadas por la conflagración que comenzó al mediodía de este sábado y después de más de siete horas de esfuerzos no lo han podido sofocar. Por causas que aún no se han establecido, el fuego comenzó a afectar un costado de este cerro, el cual es usado para actividades de senderismo, y los esfuerzos de los organismos de socorro se han centrado en que el fuego no afecte a otros cerros aledaños.

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, expresó que “es un incendio elíptico, de alta velocidad y llamas altas. Es el de mayor magnitud en el país en el día de hoy. Está en una esquina del cerro”. El primer reporte entregado por los organismos de socorro da cuenta de que no hay viviendas en riesgo ni personas afectadas, aunque se está haciendo monitoreo para que el fuego no llegue a zonas que se encuentren pobladas. Entérese: Video | Grave incendio en subestación de energía provocó apagón en Cúcuta El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, expresó que desde el primer momento se están agotando todos los esfuerzos logísticos para poder controlar las llamas y evitar que se agudice la emergencia, que se encuentra en su punto más crítico.

“Desde el momento en que fue reportado el incendio en Villa de Leyva, activamos la coordinación con las autoridades municipales y cuerpos de bomberos y Defensa Civil de la zona para atender la emergencia”, dijo el mandatario.

El jefe de cartera señaló que los cuerpos de bomberos de Villa de Leyva ya cuentan con apoyo de sus colegas de Tunja y Tinjaca, además de la Defensa Civil. También llegaron para atender otros frentes refuerzos del Cuerpo de Bomberos Departamental Cundinamarca y de los voluntarios Samacá. Le puede interesar: Manos criminales estarían detrás del incendio del Parque Isla de Salamanca, reserva declarada por la Unesco “Una escuadra de máquinas extintoras ya está presta en el punto de mayor riesgo del pueblo, para proteger el casco urbano en caso de que llegara a ser necesario”, agregó el ministro Lara. Se tiene previsto que, si no se presentan precipitaciones en las próximas horas que ayuden a sofocar el fuego, en las primeras horas del domingo haya un apoyo de un helicóptero de la Fuerza Aérea, el cual sale de Tolima, para hacer las primeras descargas.

Uno de los principales contratiempos que tienen los organismos de socorro que participan en este operativo es que las ráfagas de viento no están colaborando en sofocar el fuego, sino que por el contrario lo están potenciando, según algunas autoridades. Hasta el momento las autoridades no han escatimado las pérdidas ambientales que pudo ocasionar esta conflagración, pero se estima que hubo pérdida relevante de fauna y flora que es propia de este entorno del altiplano cundiboyacense. Preguntas frecuentes