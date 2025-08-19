Incautan cerca de tres toneladas de marihuana en carretera entre Huila y Caquetá

En una operación militar realizada en vías que conectan a los departamentos de Huila y Caquetá, el Ejército Nacional decomisó aproximadamente 2,9 toneladas de marihuana y capturó a dos presuntos integrantes del grupo armado organizado residual Dagoberto Ramos Ortiz.

El cargamento era transportado en vehículos de carga y, según inteligencia militar, tendría como destino mercados nacionales e internacionales.

La operación se desarrolló en el marco del Plan de Campaña Estratégico Conjunto Ayacucho Plus, con información suministrada por el Comando Especial Estratégico Conjunto (COEEJ). Tropas del Grupo de Caballería Mecanizado N.° 12, adscritas a la Décima Segunda Brigada de la Sexta División, interceptaron dos vehículos de transporte que ocultaban paquetes rectangulares con marihuana.

El primer resultado se produjo en el eje vial que comunica al Huila con Caquetá, donde fue inspeccionado un furgón con más de una tonelada de droga. El segundo se registró en el kilómetro 53 de la Ruta Nacional N.° 20, en el tramo Florencia – El Pórtico, donde un camión movilizaba un cargamento similar.

En total, las autoridades confirmaron la incautación de cerca de tres toneladas de marihuana tipo cripy listas para su distribución. El decomiso se suma a otras operaciones recientes en la región, en las que se han neutralizado cargamentos provenientes del Cauca, uno de los principales puntos de producción del estupefaciente.