Coca incautada bajó 39 %, ¿se cae discurso de Petro?

Estas cifras le estarían dando la razón al fiscal general, Francisco Barbosa, quien le ha cuestionado al Gobierno que “no hay incautación, no hay erradicación, ni tenemos órdenes de captura”, en medio de los choques que ha tenido con Petro, por los beneficios jurídicos que considera que se están impulsando para los narcotraficantes en Colombia.

El propio informe oficial encendió las alarmas en cuanto a la reducción en los resultados, ya que en ese periodo se incautaron 47 toneladas menos de cocaína, equivalentes a una merma del 37%. Lo llamativo de estas cifras a la baja es que se registran en paralelo a las críticas del Presidente frente a la lucha mundial contra las drogas, a la que ha calificado como fracasada.

“La región más violenta del mundo no es Ucrania, ni el Medio Oriente, ni Irak, ni Libia. La región más violenta del mundo es América, con las rutas clandestinizadas del tráfico de cocaína (...) La guerra contra las drogas ha fracasado y solo ha traído muerte”, señaló Petro en noviembre de 2022 en la sesión de apertura del Foro de París sobre la Paz.

En paralelo a sus críticas, el mandatario ha tomado medidas para dar el primer paso en la reconfiguración de la lucha contra las drogas, y empezó por frenar la erradicación de cultivos ilícitos argumentando que con esta se golpea a los cocaleros y no a los narcotraficantes, por lo que aclaró que no se restablecerán esas labores hasta que no haya un programa de sustitución de cultivos que les garantice la subsistencia a los cocaleros.