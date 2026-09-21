De la Espriella reitera advertencia tras incautación en Urabá: “El narcotráfico no tendrá tregua”

Desde hace varias semanas, el enfoque del Gobierno nacional ha sido aplicar una “mano dura” contra el crimen organizado. Este lunes, el presidente Abelardo de la Espriella reportó un nuevo golpe a las estructuras dedicadas al tráfico de drogas en el Urabá antioqueño y aseguró que “en la era del Tigre, el narcotráfico no tendrá tregua”.

Según informó el mandatario, la Estación de Guardacostas de Turbo capturó a cinco personas e incautó 4.022 paquetes de clorhidrato de cocaína que eran transportados en una embarcación.

De acuerdo con la información divulgada por el jefe de Estado, la droga estaba oculta en 126 bultos. Entre los cinco capturados hay un ciudadano de nacionalidad hondureña. El mandatario aseguró que el cargamento supera las cuatro toneladas de cocaína.

“¡Golpe contundente al narcotráfico en Urabá!”, escribió el presidente en su cuenta de X al informar sobre el operativo.

Es por ello que sostuvo que se trata de más de cuatro toneladas de cocaína que no llegarán a las calles y aprovechó el reporte para insistir en uno de los mensajes centrales de su política de seguridad: la ofensiva contra las organizaciones dedicadas al tráfico de estupefacientes.

“En la era del Tigre, el narcotráfico no tendrá tregua”, afirmó el jefe de Estado.