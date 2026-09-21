Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

De la Espriella reitera advertencia tras incautación en Urabá: “El narcotráfico no tendrá tregua”

El mandatario aseguró que su Gobierno mantendrá la ofensiva, tras un operativo en Turbo que dejó cinco capturados y más de cuatro toneladas de cocaína incautadas.

  • La operación logró incautar 4.022 paquetes de clorhidrato de cocaína ocultos en 126 bultos dentro de una embarcación. Foto: Colprensa/Redes sociales @ABDELAESPRIELLA
    La operación logró incautar 4.022 paquetes de clorhidrato de cocaína ocultos en 126 bultos dentro de una embarcación. Foto: Colprensa/Redes sociales @ABDELAESPRIELLA
El Colombiano
El Colombiano
hace 3 horas
bookmark

Desde hace varias semanas, el enfoque del Gobierno nacional ha sido aplicar una “mano dura” contra el crimen organizado. Este lunes, el presidente Abelardo de la Espriella reportó un nuevo golpe a las estructuras dedicadas al tráfico de drogas en el Urabá antioqueño y aseguró que “en la era del Tigre, el narcotráfico no tendrá tregua”.

Según informó el mandatario, la Estación de Guardacostas de Turbo capturó a cinco personas e incautó 4.022 paquetes de clorhidrato de cocaína que eran transportados en una embarcación.

De acuerdo con la información divulgada por el jefe de Estado, la droga estaba oculta en 126 bultos. Entre los cinco capturados hay un ciudadano de nacionalidad hondureña. El mandatario aseguró que el cargamento supera las cuatro toneladas de cocaína.

“¡Golpe contundente al narcotráfico en Urabá!”, escribió el presidente en su cuenta de X al informar sobre el operativo.

Es por ello que sostuvo que se trata de más de cuatro toneladas de cocaína que no llegarán a las calles y aprovechó el reporte para insistir en uno de los mensajes centrales de su política de seguridad: la ofensiva contra las organizaciones dedicadas al tráfico de estupefacientes.

“En la era del Tigre, el narcotráfico no tendrá tregua”, afirmó el jefe de Estado.

El procedimiento se suma a otros operativos contra el tráfico de cocaína que el Gobierno de De la Espriella ha divulgado desde el comienzo de su administración.

A comienzos de septiembre, por ejemplo, el mandatario informó sobre la incautación de 736 kilogramos de cocaína en alta mar, en una operación de la Policía, la DEA y los Guardacostas de Santa Marta.

En el caso de Turbo, por ahora, el Gobierno no ha entregado detalles sobre el destino que tenía el cargamento, la organización criminal a la que pertenecería o el lugar exacto en el que fue interceptada la embarcación.

Los cinco capturados y el material incautado quedaron a disposición de las autoridades competentes para el proceso de judicialización.

En medio de esta ofensiva, el Ejecutivo ha comenzado a poner en marcha distintas medidas para reforzar la estrategia de seguridad y combatir a las estructuras criminales, uno de los principales ejes que Abelardo de la Espriella defendió durante su campaña presidencial y que ahora busca convertir en acciones desde el Gobierno.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

¿En qué consistió el operativo de incautación de cocaína en el Urabá antioqueño?
La Estación de Guardacostas de Turbo interceptó una embarcación que transportaba 126 bultos con 4.022 paquetes de clorhidrato de cocaína, lo que representa un cargamento superior a las cuatro toneladas de droga.
¿Cuántas personas fueron capturadas en la operación en Turbo y de qué nacionalidades?
En la acción militar y policial fueron capturadas cinco personas, entre las cuales figura un ciudadano de nacionalidad hondureña.
¿A qué grupo criminal pertenecía la cocaína incautada en Urabá?
Las autoridades colombianas no han revelado la organización criminal específica a la que pertenecía el cargamento ni el puerto final al que se dirigía la embarcación.

Temas recomendados

Actividades ilegales
Narcotráfico
Presidencia
Cocaína
Casa de Nariño
Gobierno Nacional
Fuerzas Militares
Urabá
Abelardo de la Espriella
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Para seguir leyendo

Las más leídas

Te recomendamos