A Imprenta Nacional no le daría hacer pasaportes en septiembre y advierten pérdidas

Aunque el presidente Gustavo Petro se niega a que se le prorrogue a la empresa Thomas Greg and Sons el contrato para la fabricación de pasaportes en el país, que se vence el próximo 30 de septiembre, las demoras en el proceso para que la Imprenta Nacional asuma esta tarea, en asocio con el Gobierno de Portugal, está demorado y podría generar que esa entidad no esté lista para enfrentar ese reto.

El memorando de entendimiento entre las dos naciones lo firmaron en octubre de 2024 el excanciller Luis Gilberto Murillo y la embajadora de Portugal en Colombia, Catarina de Mendoza. En esa ocasión, el entonces funcionario anunció que el precio de sacar el pasaporte sería más barato y que hasta habría ahorros.

Sin embargo, según informó el Reporte Coronell de la W Radio, el plan no está avanzando de manera tal que a Thomas Greg and Sons no se le vuelva a prorrogar el contrato para la fabricación de pasaportes, a pesar de que el presidente Petro haya conminado, a los gritos y en un discurso público, a la directora de la Imprenta Nacional, Viviana León, para que cambiara la contratación.

“Señora directora de Imprenta (Nacional), ¡no me lleven hasta el último día para decir que hay que prorrogar el contrato! ¡No me engañen! ¡Usted tiene el deber, y aquí se lo digo en público, de cambiar ese contrato! Y le están poniendo trampas”, expresó Petro el pasado 6 de mayo.