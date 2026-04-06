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¿Quién es quién en el escándalo de los encuentros secretos entre funcionarios de Petro con abogado de ‘Papá Pitufo’?

El Gobierno habría enviado a al menos a cuatro emisarios para que el señalado contrabandista Diego Marín obtuviera varios beneficios judiciales.

  • Varios funcionarios del gobierno Petro habrían sido emisarios ante el abogado del contrabandista Diego Marín, conocido como alias Papá Pitufo. FOTOS: Colprensa y cortesía
    Varios funcionarios del gobierno Petro habrían sido emisarios ante el abogado del contrabandista Diego Marín, conocido como alias Papá Pitufo. FOTOS: Colprensa y cortesía
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 3 horas
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Un nuevo escándalo sacude al gobierno de Gustavo Petro luego de que se conociera una serie de audios de reuniones secretas de funcionarios públicos con uno de los mayores contrabandistas del país, Diego Marín, alias Papá Pitufo.

Estas conversaciones se dieron a conocer gracias a una investigación de Noticias Caracol y deja ver un entramado de diálogos con el fin de gestionar beneficios judiciales al señalado contrabandista que estaría implicado en una presunta financiación ilegal de la campaña Petro Presidente de 2022.

Lea también: Nuevos audios revelan reuniones secretas entre jefe de inteligencia de Petro y abogado de Papá Pitufo, ¿qué dicen?

En medio de esos ofrecimientos, hubo varios emisarios por parte del Gobierno que se habrían comunicado con Luis Felipe Ramírez, abogado del señalado contrabandista, para que Marín se entregara a la justicia colombiana.

Uno de ellos es Ramón Devesa, ciudadano catalán cercano al Gobierno que es reconocido como un estratega digital que ha trabajado para varios partidos de izquierda de España y algunos países latinoamericanos.

Para el abogado de alias Papá Pitufo, él es uno de los canales directos de comunicación. “Yo tuve otro camino en el cual mandaba al señor presidente que era con el señor Ramón (Devesa) que fue uno de los delegados que él mandó que el presidente mandó a España”, se menciona en las conversaciones.

Este catalán habría sido acusado por el director de Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, por exigir dinero a cambio de un supuesto video sobre los 500 millones de pesos entregados a la campaña.

En contexto: El historial del hacker de la campaña Petro y el video perdido de “Papá Pitufo” y los $500 millones

El otro emisario habría sido, según los audios del medio televisivo, Isaac Beltrán, un exasesor de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF). En esas conversaciones se habla de una reunión realizada en abril de 2024.

“Hay demasiadas pruebas para demostrar que la misión en España fue una misión autorizada por el señor presidente de la República”, se menciona en los audios. A través de Beltrán, ‘Pitufo’ la habría ofrecido al Gobierno intermediar con las bandas delincuenciales para que el Gobierno pudiera controlar el orden público en Buenaventura y Tuluá.

La tercera conexión mencionada en los audios es la de Gloria Arias, una exfiscal que ahora hace parte de la defensa de Marín y que aparentemente es amiga de Augusto Rodríguez.

“Cuando me llaman y me dicen: ‘Que supuestamente hay una razón de parte de una señora Gloria’. Bueno, hasta donde yo tengo entendido, yo conozco quién es Gloria. Claro, es una abogada que tiene el señor también. Y también sé que esa doctora es amiga de Augusto”, se escucha en los audios.

El otro emisario del Gobierno fue Alexander López, quien se desempeñó en el actual Gobierno como director del Departamento Nacional de Planeación hasta febrero de 2025.

El abogado Ramírez reconoció en los audios que utilizó López para enviar un mensaje. “Alguna vez le mandé razón con Alexander López porque me conoce”, le expresó el defensor del contrabandista a Jorge Lemus, el entonces jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).

Los emisarios mencionados habrían contactado al abogado del contrabandista para que Marín entrara en el marco de la Paz Total, algo que podría frenar su extradición. También se le ofreció darle un “bajo perfil” y seguridad si decidía entregarse en Colombia.

En esas conversaciones, el entonces jefe del DNI insinuó que, aunque la negociación final era con el ente acusador, el Gobierno podría “hablar algo dentro de la Fiscalía” para favorecer el proceso.

Siga leyendo: ¿Nexos de ‘Pitufo’ con generales tienen que ver con los $500 millones que dio a la campaña de Petro?

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