“Volaba muy bajito”: identifican a los cinco ocupantes en avión desaparecido entre Condoto-Guaymaral

La Dirección Técnica de Investigación de Accidentes de la Aeronáutica Civil continúa con la búsqueda del avión ligero que cubría la ruta entre Condoto-Guaymaral, y desapareció poco después de salir del aeropuerto de origen.

La aeronave era una Cessna T206, matriculada como HK4985 y operada por la Patrulla Aérea Civil Colombiana. Había despegado este 13 de septiembre y el último contacto se obtuvo fue a las 9:23 a. m., cuando se encontraba cerca del cerro Tatamá, aproximadamente a 33 millas del VOR de Pereira.

En contexto: Aeronave desaparecida con cinco personas se habría accidentado en Chocó; ya hay labores de búsqueda en ese departamento

Esta zona es considerada montañosa, boscosa y de muy difícil acceso, lo que ha dificultado las labores de búsqueda, rescate y recuperación. Juan Carlos Palacios, alcalde de Tadó (Chocó), cree que el avión pudo haberse estrellado en jurisdicción de su municipio. Además, considera que la aeronave viajaba a muy poca altura antes de desaparecer, lo que habría podido facilitar el accidente debido a la complejidad de la zona.