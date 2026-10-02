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“Hay que reconocer que la JEP ha cometido errores”: Humberto de la Calle, tras 10 años del plebiscito

El exnegociador del Acuerdo de Paz señaló que la Jurisdicción Especial para la Paz ha tenido demoras y cuestionamientos por su estructura burocrática.

  • De la Calle fue uno de quienes estuvo al frente del equipo negociador del Gobierno de Juan Manuel Santos durante las conversaciones con las Farc en La Habana. Foto: Colprensa
    De la Calle fue uno de quienes estuvo al frente del equipo negociador del Gobierno de Juan Manuel Santos durante las conversaciones con las Farc en La Habana. Foto: Colprensa
El Colombiano
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hace 3 horas
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A 10 años del plebiscito sobre el Acuerdo de Paz, la Comisión Primera de la Cámara, presidida por José Jaime Uscátegui, reunió a exnegociadores, opositores, víctimas y firmantes para reflexionar sobre lo ocurrido desde aquella votación, en la que ganó el ‘No’ con el 50,21 % de los votos.

Uno de los participantes fue Humberto de la Calle, quien estuvo al frente del equipo negociador del Gobierno de Juan Manuel Santos durante las conversaciones con las Farc en La Habana.

En medio de la discusión sobre el balance de estos 10 años, se refirió a la situación actual de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y reconoció que el tribunal ha cometido errores y ha tenido demoras en el trámite de los procesos.

Sus declaraciones se conocen en medio del ajuste presupuestal que enfrenta la jurisdicción, que podría ser de unos 170.000 millones, y de los cuestionamientos por los tiempos que ha tomado en el avance de los macrocasos y la expedición de decisiones.

De la Calle señaló que la JEP tiene actualmente un volumen importante de procesos y que esa carga debe ser tenida en cuenta al analizar su funcionamiento. Sin embargo, también sostuvo que la jurisdicción debe reconocer sus dificultades internas y adaptarse al escenario fiscal del país.

“También hay que reconocer que la JEP ha cometido errores, que se ha demorado, que se sostiene que es un aparato burocrático muy grande”, afirmó.

En ese sentido, consideró que la JEP no debería quedar al margen de las medidas de austeridad que se están aplicando a otras entidades del Estado.

“La JEP no puede negarse a un adelgazamiento por razones fiscales. Si hay una fiscalidad restringida para todos, no hay ninguna razón para que la JEP no haga un esfuerzo buscando acomodarse a la nueva circunstancia fiscal”, sostuvo el exnegociador.

De la Calle planteó que precisamente en ese punto puede estar una de las discusiones que debe abordar la jurisdicción. El de cómo mantener el cumplimiento de sus funciones frente a un escenario de menores recursos.

“Ahí es donde yo creo que se pudiera bucear”, señaló.

La discusión sobre el delito político

En sus declaraciones, De la Calle también se refirió, aunque de manera tangencial, a otra de las discusiones relacionadas con la justicia transicional: la vigencia del concepto de delito político.

El exnegociador dijo compartir la tesis expuesta por el representante de Euskadi, según la cual el delito político estaría perdiendo vigencia en diferentes partes del mundo.

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“Yo sí comparto la tesis de que el delito político está periclitando en todo el mundo”, afirmó.

Según explicó, el concepto histórico del delito político estaba ligado a una determinada concepción de las acciones contra el Estado y a la idea de que estas podían estar motivadas por fines considerados altruistas. A su juicio, esa concepción pierde fuerza en sociedades democráticas.

“Si brilla la democracia, el delito político pierde ese sentido altruista que lo iluminaba en la voz de los grandes autores de derecho penal”, concluyó.

Lea también: “El público va a estar sorprendido, tarde o temprano van a salir cosas interesantes a la luz”: abogado de “Araña” en EE. UU.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué dijo Humberto de la Calle sobre los errores y el presupuesto de la JEP?
Humberto de la Calle reconoció que la JEP ha cometido errores, acumula demoras y opera con un aparato burocrático muy grande. En medio de un recorte fiscal de unos 170.000 millones, señaló que el tribunal debe someterse a medidas de austeridad y adelgazamiento.
¿Por qué se discute la austeridad fiscal y el tamaño de la JEP a 10 años del plebiscito?
A una década de la votación sobre el Acuerdo de Paz, la Comisión Primera de la Cámara analizó el estado de la justicia transicional. Las discusiones surgieron ante las restricciones presupuestales del Estado y las críticas por los lentos avances en los macrocasos.
¿Cómo pueden los ciudadanos consultar el avance de los macrocasos y procesos en la JEP?
Los ciudadanos pueden revisar el estado de las investigaciones, resoluciones y audiencias públicas a través de la página web oficial de la Jurisdicción Especial para la Paz y sus boletines de prensa institucionales dedicados a la rendición de cuentas.

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