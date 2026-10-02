“Hay que reconocer que la JEP ha cometido errores”: Humberto de la Calle, tras 10 años del plebiscito

A 10 años del plebiscito sobre el Acuerdo de Paz, la Comisión Primera de la Cámara, presidida por José Jaime Uscátegui, reunió a exnegociadores, opositores, víctimas y firmantes para reflexionar sobre lo ocurrido desde aquella votación, en la que ganó el ‘No’ con el 50,21 % de los votos.

Uno de los participantes fue Humberto de la Calle, quien estuvo al frente del equipo negociador del Gobierno de Juan Manuel Santos durante las conversaciones con las Farc en La Habana.

En medio de la discusión sobre el balance de estos 10 años, se refirió a la situación actual de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y reconoció que el tribunal ha cometido errores y ha tenido demoras en el trámite de los procesos.

Sus declaraciones se conocen en medio del ajuste presupuestal que enfrenta la jurisdicción, que podría ser de unos 170.000 millones, y de los cuestionamientos por los tiempos que ha tomado en el avance de los macrocasos y la expedición de decisiones.

De la Calle señaló que la JEP tiene actualmente un volumen importante de procesos y que esa carga debe ser tenida en cuenta al analizar su funcionamiento. Sin embargo, también sostuvo que la jurisdicción debe reconocer sus dificultades internas y adaptarse al escenario fiscal del país.

“También hay que reconocer que la JEP ha cometido errores, que se ha demorado, que se sostiene que es un aparato burocrático muy grande”, afirmó.

En ese sentido, consideró que la JEP no debería quedar al margen de las medidas de austeridad que se están aplicando a otras entidades del Estado.

“La JEP no puede negarse a un adelgazamiento por razones fiscales. Si hay una fiscalidad restringida para todos, no hay ninguna razón para que la JEP no haga un esfuerzo buscando acomodarse a la nueva circunstancia fiscal”, sostuvo el exnegociador.

De la Calle planteó que precisamente en ese punto puede estar una de las discusiones que debe abordar la jurisdicción. El de cómo mantener el cumplimiento de sus funciones frente a un escenario de menores recursos.

“Ahí es donde yo creo que se pudiera bucear”, señaló.