“Demasiado odio en su discurso”: De la Calle se despachó contra Petro y desacreditó su teoría del golpe blando

Y es que el jefe de Estado aseguró el miércoles que la revista Semana, según él, le da órdenes al CTI para que haga allanamientos, refiriéndose a las investigaciones que adelanta la Fiscalía por las interceptaciones ilegales que se hicieron contra Marelys Meza, exniñera de Laura Sarabia.

“Acaban de allanar otras oficinas de la Presidencia. Semana ordena y el CTI obedece. No tenemos nada que ocultar, allá entraron y vieron las arañas y las telarañas de unas oficinas que ni siquiera pusimos nosotros, sino el gobierno de (Juan Manuel) Santos y el de (Iván) Duque”, planteó Petro.

Tras esas afirmaciones, el senador De la Calle planteó que “el balcón de Petro eclipsa al Petro demócrata. Demasiado odio en el discurso. Preocupan ataques a prensa. No vale decir que toda objeción a las reformas proviene de oscuros intereses. No hay tal golpe blando. Democracia se basa en el pueblo, pero eso no rompe la división de poderes”.