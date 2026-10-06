El historial criminal de alias La Morocha, presunta cabecilla de la estructura Rodrigo Cadete de las disidencias de las Farc

“La Morocha” fue capturada en la vereda Zabaleta, en Cartagena del Chairá, durante una operación conjunta del Ejército Nacional, la Fuerza Aérea Colombiana y la Policía Nacional. En el procedimiento también fueron detenidos otros dos hombres y fueron incautadas tres armas de fuego y cuatro celulares. Según las autoridades, Agudelo Salazar llevaba un año y dos meses como presunta cabecilla seudopolítica de la estructura Rodrigo Cadete. Habría asumido ese papel después de la muerte de alias Cibriano, quien estaba al frente de esa organización. La mujer aparecía por tercera vez en los carteles de las personas más buscadas de Caquetá y Huila. Las autoridades la relacionan con extorsión, homicidio, secuestro y reclutamiento de menores. Entérese: El cumpleaños de su pareja habría llevado a la captura de alias Lobo, cabecilla del frente 36

El historial de alias La Morocha

Alias La Morocha tendría una trayectoria criminal de ocho años y es la hermana de alias Cotiz, presunto cabecilla militar del Bloque Jorge Briceño Suárez, Facción “Calarcá”. También es señalada de participar en el reclutamiento de menores en Caquetá. Uno de los casos que le atribuyen es el de Cartagena del Chairá, donde seis personas, entre ellas cinco menores de edad, habrían sido desplazadas con la intención de incorporarlas a la organización. Los seis fueron rescatados posteriormente por el Ejército Nacional. Las autoridades también la relacionan con la difusión de audios dirigidos a campesinos del Caquetá, mediante los cuales se habría ordenado aumentar la siembra de cultivos ilícitos. Además, tenía tres órdenes de captura vigentes por concierto para delinquir agravado y por fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso restringido o de uso privativo de las Fuerzas Militares. Puede leer: ¿Quién era Rodrigo Cadete, el disidente muerto en bombardeo?

Agudelo Salazar también fue compañera sentimental de alias Gato Diomedes, señalado como cabecilla del antiguo Frente 62 Miller Perdomo. Después de la captura, el Ejército señaló que “La Morocha” habría ejercido funciones de dirección, financiación y extorsión dentro de las disidencias. La institución también informó que la mujer habría presionado a comunidades del Caquetá para coordinar un paro previsto para el 14 de octubre. Lea también: Cayó “El Tanque”, señalado como operador del Cártel Jalisco Nueva Generación en México El presidente Abelardo de la Espriella comunicó la captura a través de su cuenta de X y destacó el impacto de la operación sobre la estructura: “¡Golpeamos el mando y las finanzas de esta estructura narcoterrorista! Felicitaciones a nuestros militares y policías. ¡Vamos por todos!”, escribió.

¿Qué encontraron durante la captura de “La Morocha?

En el operativo fueron capturadas tres personas. Además de alias La Morocha, fueron detenidos dos hombres que, según el Ejército, hacían parte de su esquema de seguridad. Las autoridades reportaron la incautación de dos armas largas, una corta y cuatro celulares.

El Ejército señaló que la operación afecta las capacidades de mando, control y financiación de la estructura Rodrigo Cadete y su intención de ampliar su presencia hacia zonas donde anteriormente operaban las Farc-EP. No se vaya sin leer: Lista de terroristas, más cárcel y golpe a las finanzas: así es el estatuto que llevará De la Espriella al Congreso Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas: