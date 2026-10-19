Un “hijo de Tirofijo” estaría detrás del asesinato de Miguel Uribe, aseguró María Claudia Tarazona

María Claudia Tarazona habló sobre la investigación del magnicidio del precandidato presidencial y senador Miguel Uribe Turbay y sostuvo que en ese complot estuvo involucrado un hijo de alias Manuel Marulanda o Tirofijo y señaló al partido Comunes. La esposa del asesinado líder político reafirmó en entrevista con El Tiempo la presunta responsabilidad de la Segunda Marquetalia en la ejecución del crimen. “Consiguieron el dinero, lo trajeron de Venezuela, contrataron a las personas...”, dijo Tarazona, agregando que la investigación de la Fiscalía apunta a que este grupo ilegal es el “autor material”. María Claudia afirmó ante el medio mencionado que la orden y los recursos provinieron de los cabecillas alias Iván Márquez y alias Zarco Aldinever, además de que dichos fondos ingresados desde Venezuela fueron entregados a alias El Viejo, quien fue el encargado de articular la estructura criminal en Bogotá.

La presunta conexión del Congreso con el asesinato de Miguel Uribe Turbay

Tarazona afirmó en esa entrevista que, según información que pronto será revelada por el ente acusador, alias Enrique Marulanda, hijo de alias Manuel Marulanda o Tirofijo, “dio la orden, no la intelectual, sino la material”. También resaltó que este hombre es hijo de crianza de alias Griselda Lobo, haciendo alusión a la excongresista Sandra Ramírez. Lea también: María Claudia Tarazona dice que “orden de asesinar a Miguel Uribe salió del Congreso” y entregó pruebas a Fiscalía “La Fiscalía recibió a finales de la semana pasada esta información, me la enviaron, la leí y, evidentemente, cuando a mí me dicen que la orden salió del Congreso y me están diciendo que el hijo de ‘Tirofijo’ es hijo de crianza de Sandra Ramírez, quien hizo parte del Congreso, pues me parece que este rompecabezas empieza a tomar una forma distinta”, declaró. Sobre alias Enrique Marulanda, María Claudia subrayó que él gerencia una mina ilegal en Vaupés o Guainía que pertenece a alias John 40, integrante de una de las estructuras vinculadas a la Segunda Marquetalia.

“Cuando hablamos del Congreso, pues no es una opinión mía, sino que proviene de pruebas e indicios graves, serios y contundentes que han llegado a la Fiscalía y que me han compartido a mí”, reiteró Tarazona. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. La esposa de Uribe Turbay también desmintió la versión del excomisionado de Paz, Otty Patiño. “Eso es fácil decirlo para desviar la atención de la Fiscalía, pero sus líneas de investigación son muy claras. Nunca se ha hablado del ELN ni este grupo se atribuyó el atentado; y como le digo, todo esto tiene una relación impresionante con la dictadura de Venezuela y, por supuesto, con el expresidente Gustavo Petro”, reiteró, agregando que para ella, lo ocurrido con el político del Centro Democrático fue un “crimen de Estado”. Siga leyendo | De $1.000 a $5.000 millones: revelan nueva cifra sobre el supuesto pago por el asesinato de Miguel Uribe Preguntas y respuestas