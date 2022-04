Durante 8 meses, Héctor Fabio Parra, trabajador de un banco de Bogotá, utilizó su cargo en el equipo de seguridad de la empresa para ejecutar el robo de $924 millones a varios clientes.

El hurto lo habría cometido siendo un fantasma incluso para sus jefes, pues a través de códigos que obstruyeron el sistema informático interno pudo hacer transacciones de hasta $19 millones a dos cuentas de un socio cómplice que aún no ha sido capturado.

Los 82 movimientos irregulares –advertidos por los clientes– fueron rastreados por la entidad, y tras denunciarlos el caso pasó a manos de agentes de la Fiscalía, quienes ya tienen identificada la forma en que el detenido habría actuado entre mayo y diciembre de 2021.

Con todas las pruebas, el CTI se desplazó hasta su casa –en el occidente de la capital–. Allí le encontraron dos tarjetas, 19.000 dólares y $609 millones en efectivo, los cuales no había ingresado a su cuenta para no levantar sospecha con un incremento patrimonial que no podía justificar.