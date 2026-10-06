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¿Hackers tienen datos de 11,2 millones de afiliados de Nueva EPS? Esto es lo que se sabe

Se trataría de una supuesta base de datos con datos personales y de salud altamente sensibles.

  • La posible filtración involucraría datos personales. La entidad aún no ha confirmado la autenticidad de la información. Foto: Canva
    La posible filtración involucraría datos personales. La entidad aún no ha confirmado la autenticidad de la información. Foto: Canva
Camilo Acosta Villada
Camilo Acosta Villada

Actualidad

hace 2 horas
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Los datos de 11,5 millones de afiliados a la Nueva EPS —la aseguradora más grande de Colombia— habrían quedado expuestos a posibles hackers.

Un actor anónimo en la web asegura que información de las personas que están bajo la cobertura en salud de esa compañía estarían en su poder: esta iría desde contactos, identidad étnica, salud, exámenes y hasta hábitos.

El portal MuchoHacker.lol señaló que el anuncio del mencionado actor informático apareció el domingo 4 de octubre de 2026 en un foro dedicado a la comercialización de datos robados.

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Según la publicación, la supuesta base contendría 11’239.741 registros distribuidos en 34 archivos.

También, agregó la misma página, amenazó con divulgar la información si la entidad recurría a las autoridades. Hasta ahora, Nueva EPS no ha confirmado esa situación.

La página advierte que analizó los 30 registros que el actor difundió como prueba, sin acceder a sistemas de la EPS ni descargar información adicional.

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La muestra contiene datos personales y variables de salud altamente sensibles.

El análisis encontró varios indicios compatibles con una base de datos real, aunque ninguno demuestra por sí mismo que la totalidad de la información sea auténtica.

La estructura de las columnas coincide con intervenciones contempladas en la Ruta de Promoción y Mantenimiento de la Salud establecida por la Resolución 3280 de 2018, incluyendo valoraciones médicas, tamizajes, salud oral, salud visual y planificación familiar.

Por otro lado, patrones como la fecha de una próxima consulta de los usuarios siguen una regla matemática consistente con cálculos automatizados: en los 30 registros analizados, el día y mes coinciden con el nacimiento y la edad futura corresponde a múltiplos de cinco.

La muestra incluye información fechada hasta agosto de 2026 y las edades son compatibles con una ventana de actualización en apariencia reciente.

¿Qué respondió la Nueva EPS?

La aseguradora publicó un comunicado de prensa en el que informó que tuvo conocimiento de una publicación en un foro de internet en la que “un tercero afirma tener información de sus afiliados”, por lo cual “de manera inmediata, activamos nuestro protocolo de respuesta a incidentes”.

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En ese sentido, explicó que conformó un equipo “especializado de tecnología, ciberseguridad y protección de datos para establecer posibles fallas”. “Hasta el momento, las verificaciones realizadas no han identificado evidencia de acceso no autorizado a nuestros sistemas. La investigación continúa para establecer la veracidad y el origen de lo publicado”, agregó Nueva EPS.

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Preguntas y respuestas

¿Qué información de los afiliados de Nueva EPS habría sido expuesta?
La supuesta base contendría datos personales y de salud altamente sensibles, incluidos contactos, identidad étnica, información médica, resultados de exámenes y hábitos de los afiliados.
¿Cuántos afiliados de Nueva EPS estarían afectados por la supuesta filtración?
El actor informático asegura tener 11.239.741 registros, distribuidos en 34 archivos. Sin embargo, esta cifra no ha sido confirmada por Nueva EPS.
¿Dónde apareció la supuesta información robada de Nueva EPS?
El anuncio apareció el domingo 4 de octubre de 2026 en un foro de internet dedicado, según MuchoHacker.lol, a la comercialización de datos presuntamente robados.
¿Nueva EPS confirmó que sufrió un ataque informático?
No. Nueva EPS informó que activó su protocolo de respuesta a incidentes y que, hasta el momento, sus verificaciones no han encontrado evidencia de acceso no autorizado a sus sistemas. La investigación continúa.

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