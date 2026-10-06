¿Hackers tienen datos de 11,2 millones de afiliados de Nueva EPS? Esto es lo que se sabe

Los datos de 11,5 millones de afiliados a la Nueva EPS —la aseguradora más grande de Colombia— habrían quedado expuestos a posibles hackers.

Un actor anónimo en la web asegura que información de las personas que están bajo la cobertura en salud de esa compañía estarían en su poder: esta iría desde contactos, identidad étnica, salud, exámenes y hasta hábitos.

El portal MuchoHacker.lol señaló que el anuncio del mencionado actor informático apareció el domingo 4 de octubre de 2026 en un foro dedicado a la comercialización de datos robados.

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Según la publicación, la supuesta base contendría 11’239.741 registros distribuidos en 34 archivos.

También, agregó la misma página, amenazó con divulgar la información si la entidad recurría a las autoridades. Hasta ahora, Nueva EPS no ha confirmado esa situación.

La página advierte que analizó los 30 registros que el actor difundió como prueba, sin acceder a sistemas de la EPS ni descargar información adicional.

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La muestra contiene datos personales y variables de salud altamente sensibles.

El análisis encontró varios indicios compatibles con una base de datos real, aunque ninguno demuestra por sí mismo que la totalidad de la información sea auténtica.

La estructura de las columnas coincide con intervenciones contempladas en la Ruta de Promoción y Mantenimiento de la Salud establecida por la Resolución 3280 de 2018, incluyendo valoraciones médicas, tamizajes, salud oral, salud visual y planificación familiar.