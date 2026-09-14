“Las víctimas son los niños”: Esposa de Samuel Adrián habló desde México tras su arresto por documental

Dania Sabrina, esposa de Samuel Adrián, director del documental Colombia: fábrica de niños trans, se pronunció sobre el arresto del creador de contenido mexicano en Colombia. Adrián fue detenido en el aeropuerto El Dorado de Bogotá al hacerse efectiva una orden judicial en su contra, relacionada con una tutela presentada por el médico Mario Angulo por contenidos de la producción.
Sabrina aseguró que su esposo conocía la existencia de la orden antes de viajar a Colombia y que, aun así, decidió regresar al país para enfrentar el proceso: “No llegó escondiéndose ni huyendo de la justicia. Llegó dando la cara y dispuesto a enfrentar este proceso si era necesario”, dijo en un video publicado en sus redes sociales.
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La esposa del documentalista también se refirió a las horas posteriores al arresto y dijo que, aunque para la familia es difícil que Adrián esté privado de la libertad y lejos de sus hijos y de ella, mantienen su respaldo a la decisión que tomó: “Como familia nos duele saber que Samuel se encuentra privado de su libertad, lejos de su casa, de sus hijos y de mí. Pero también creemos que en medio de todo esto sigue habiendo un propósito”, señaló.