A sus palabras se sumó la senadora del Pacto Histórico, Martha Peralta Epieyú , quien citó algunas de las expresiones racistas del video, como que “Francia Márquez es un simio, qué educación puede tener un negro, los negros roban atracan y matan” y “con un comunista no hay que pelear, un tiro en la cabeza y pa’l río”.

Otras personas que se pronunciaron para respaldar a la vicepresidenta fueron incluso figuras políticas que no han sido cercanas al Gobierno actual. Por ejemplo, el director del Nuevo Liberalismo, Juan Manuel Galán, dijo que no iba a visibilizar el vídeo que se estaba difundiendo , pero que Márquez tenía todo su “respeto y solidaridad ante las expresiones de odio y racismo expresadas” en su contra.

“La violencia verbal siempre escala a la física. No hay derecho”, expresó el político en su cuenta de Twitter, a lo que se sumó el férreo opositor de Petro, el excandidato presidencial Enrique Gómez, quien señaló que “no se puede estar de acuerdo con manifestaciones racistas contra nadie”.

“Las multitudinarias marchas no pueden quedar opacadas por un personaje que la emprende de manera vulgar y violenta contra Francia Márquez. Así no es y no será. Completo rechazo a ese tipo de expresiones”, dijo Gómez, quien estuvo protestando contra el gobierno de Gustavo Petro y ha sido enfático en levantar su voz contra las decisiones del primer mandatario.