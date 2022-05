“Algunos me dicen eso no puede hacerse solo en cuatro años, ¿quiere usted reelegirse?”, relató el aspirante a la presidencia por el Pacto Histórico, quien acto seguido aceptó que “no se puede hacer mucho” de los objetivos en ese periodo, pero que comenzará “poniendo los pilares fundamentales de la transición económica, social, energética, de la construcción de una democracia multicolor”.

Federico Gutiérrez, aspirante a la presidencia por la derecha, aprovechó para hacer una insinuación en su cuenta de Twitter sin mencionar a Petro. “Yo sí le garantizo a los colombianos que nuestro gobierno será de 4 años como lo dicta la Constitución”, señaló el candidato de la coalición “Equipo por Colombia” en lo que sería una evidente respuesta a la alocución del candidato del Pacto Histórico, con quien, según las encuestas, se disputaría la segunda vuelta.

Publicidad

Por su parte, el candidato de la Coalición Centro Esperanza, Sergio Fajardo, le dijo a Blu Radio en la mañana de este lunes que las palabras de Petro no le generaban ninguna inquietud. “Lo que está diciendo no me pone a mí nervioso. Tenemos que quitarnos esos nervios (...) Él está diciendo que está haciendo unos primeros pasos y que quisiera que el mundo continuara por su camino. Eso no tiene ningún misterio”, afirmó Fajardo.

Pese a que Petro no se ha referido a los señalamientos en esta ocasión, sí se defendió el pasado 5 de abril, cuando ocurrió lo de Márquez. “El único gobierno de largo plazo que hubo en Colombia es el de Uribe, que ya quiere poner a Duque II. 20 años de gobierno”, expresó el líder de la Colombia Humana, que además precisó: “Nosotros entregaremos el mandato a los 4 años”.