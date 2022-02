Petro responde a Uribe la “propuesta” de entrar a su partido para que no le digan “paraco”

“Le voy a garantizar a Uribe y su familia que no los vamos a perseguir. No les vamos a chuzar los teléfonos, ni a montar procesos judiciales, ni a embargar sus bienes”, expresó el precandidato, en medio de una concentración a la que acudieron cerca de 7.000 personas, de acuerdo con los cálculos de su campaña.

Según planteó el exmandatario, que durante las últimas semanas ha protagonizado imágenes en donde es abucheado en algunas poblaciones del país, de ser recibido por Petro en su campaña dichos episodios dejarían de ocurrir.

“Un joven me gritó: ‘Uribe, paraco’. Yo le dije: ‘ombe, mi abrazo’.”, señaló.

“Estaba pensando lo siguiente: se robaron a Saludcoop, a Caprecom y a Café Salud y simplemente ya les quitaron el señalamiento de corruptos porque entraron al grupo del doctor Petro”, continuó el expresidente, aludiendo a los candidatos al Congreso que cargan con cuestionamientos y han aterrizado en la campaña de su oponente político.

“Estafan a ciudadanos y ya no son estafadores porque están en la lista a Congreso del doctor Petro. Cuando este joven me gritó ‘paraco’ yo dije, bueno, es la manera de que no me vuelvan a decir paramilitar”, dijo Uribe Vélez en su video.