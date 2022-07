“Matar jóvenes policías no es el camino. Desde aquí les digo: suspendan la muerte, el camino es la vida ”, manifestó Petro en medio de la cumbre del Pacto Histórico que se lleva a cabo en Santa Marta, en la que también se encuentra el designado comisionado de paz de su gobierno, Danilo Rueda .

El comisionado de paz designado para su gobierno, Danilo Rueda, declaró que las operaciones militares en contra del ELN no pararán el 7 de agosto, pues a pesar de que se han tenido algunos acercamientos, no se ha sostenido una conversación directa porque aún no se han abierto las posibilidades legales y constitucionales que lo permitan.