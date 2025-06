Excancilleres cuestionaron duramente la propuesta de Petro de eliminar requisitos de idioma para ser embajador

El más reciente fue el de Armando Benedetti como embajador de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). A pesar de que ya no ejerce aquel cargo, el Tribunal de Cundinamarca aseguró que Benedetti no cumplía con los requisitos de idioma (italiano e inglés). Al respecto, el jefe de Estado anunció medidas que han resultado polémicas, puesto que incluye eliminar los requisitos de idioma para ejercer cargos diplomáticos.

La razón es que, en el último consejo de ministros, el presidente Gustavo Petro se refirió a uno de los temas más polémicos de su Gobierno: varios de sus nombramientos en puestos públicos han sido anulados, criticados o frenados debido a que las personas propuestas para el cargo no cumplen con los requisitos mínimos del mismo.

En vivo y en directo, el presidente Petro le pidió a la Cancillería eliminar aquel ítem de los requisitos para ejercer cargos diplomáticos, puesto que, según él, sería un elemento que le está impidiendo ejercer sus funciones.

“Señora canciller (Laura Sarabia), esto lo he dicho ya hace dos meses: no debe haber requisitos para nombrar embajadores y embajadoras de Colombia. Cualquier hijo de obrero puede ser embajador, no les gusta, pues este es el Gobierno del cambio. Un hijo obrero puede trabajar más en las relaciones internacionales que un embajador que se va a rascar la panza porque tiene un apellido ilustre”, dijo.

Le puede interesar: Se disparó la desaprobación de Petro y en junio fue la segunda peor desde que es presidente, según Invamer Poll

Para finalizar, hizo una dura afirmación. Según el jefe de Estado, los nombramientos que han sido anulados serían una forma de “lawfer”, o guerra política: “Los están echando porque son embajadores del Gobierno de Petro (...) porque el sindicato blanco Es de los que eligieron los señores presidentes de la oligarquía colombiana y están ahí sus familiares y amigos. Pero un Gobierno de izquierda debe mandar a las embajadas de los países africanos a negros y negras; a los del Caribe, caribeños y a donde tenemos relaciones estratégicas, el que garantice o la que garantice esas relaciones”.