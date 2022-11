El exsecretario de salud de Bogotá, Luis Gonzalo Morales, expresó que quizás el punto más grave, es que dicha política pública “podría terminar convirtiéndose en una herramienta para hacer política. Y no solo pasa aquí, sino que ocurre en todos los otros países donde he visto que tienen un modelo similar”. Tal como detalló, de las 8.000 personas que contrató la Alcaldía de Petro, solo 2.000 eran personal médico como doctores, enfermeras, auxiliares de enfermería y psicólogos. “Los otros 6.000 eran unos enlaces comunitarios que, finalmente, terminaban siendo recomendados políticos”, dijo. Morales insistió en que ese programa tuvo detalles buenos a replicar. Sin embargo, “ahí es clave definitivamente que estén conectados con las EPS y yo hablé recientemente con ellas y no han sido contactadas ni tenidas en cuenta”.