El presidente, Gustavo Petro, se encuentra este jueves en Ibagué, Tolima, por primera vez. Desde allí lanzó una fuerte advertencia a sus críticos.

“Nosotros no vamos a chuzar a nadie, no vamos a meter a nadie de la oposición a la cárcel, no los vamos a perseguir. Pero lo que sí exigimos es que haya un pueblo que sea capaz de transformar la historia de Colombia y es el momento. No va a venir un gobierno de ultraderecha a borrar lo que hizo Petro. Mamola. Mamola, el pueblo no se rinde, carajo”, fueron sus palabras ante los asistentes.

Tales declaraciones se dieron luego de confesar que algunas de sus ideas no se han materializado como esperaba y, por tanto, quienes recibieron el ‘jalón de orejas’ fueron sus Ministros.