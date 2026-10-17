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¿Jaime Ramírez Cobo, exasesor de Petro, declarará en juicio en caso UNGRD? Y otros secretos en De Buena Fuente

En otros temas, EL COLOMBIANO se enteró de las alianzas políticas que se cocinan para las regionales del 2027, la contrarreforma pensional que prepara el Centro Democrático y un polémico episodio entre dos concejales de Envigado.

  • Jaime Ramírez Cobo, exasesor de Presidencia durante el Gobierno de Gustavo Petro. Foto: Redes sociales.
    Jaime Ramírez Cobo, exasesor de Presidencia durante el Gobierno de Gustavo Petro. Foto: Redes sociales.
El Colombiano
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hace 30 minutos
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Este martes arranca uno de los procesos más grandes del escándalo de corrupción en la UNGRD: el juicio a seis excongresistas de la Comisión de Crédito Público que son de varios partidos: Wadith Manzur, Karen Manrique, Liliana Bitar, Julián Peinado, Juan Pablo Gallo y Juan Diego Muñoz.

Entre las novedades están los llamados a declarar, incluidos funcionarios del actual Gobierno, como el ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín, quien hizo parte de esa comisión durante el Gobierno anterior cuando era senador del Partido Liberal.

Pero quizá uno de los momentos más esperados será la declaración de personajes de los que se les perdió el rastro, como el exasesor de Presidencia en el gobierno Petro, Jaime Ramírez Cobo (foto), quien fue padrino de matrimonio y “cuota” de la polémica Laura Sarabia. Ramírez era una ficha clave, pues era el enlace de Presidencia con el Congreso y su presunta responsabilidad ha pasado de agache. ¿Aparecerá?

Le puede interesar: Iván Name y Andrés Calle ya están en libertad, pero seguirán vinculados al caso UNGRD

La fusión entre Defensores de la Patria y Salvación Nacional a un año de las regionales

Al presidente Abelardo de la Espriella y su círculo se le ha oído decir que las elecciones regionales de 2027 son un pulso que hay que también hay que ganar.

Si bien las prioridades del Gobierno están concentradas en materializar la apuesta de la “Patria Milagro”, son conscientes que como fuerza política deben crear lo que llaman “cuadros políticos” en todo el país.

Y para eso será clave la fusión de los partidos Salvación Nacional en cabeza de Enrique Gómez y Defensores de la Patria que obtuvo su personería jurídicamente recientemente, como lo anticipó este diario.

El reto será concretar alianzas con otros sectores afines como el movimiento Creemos del alcalde Federico Gutiérrez y, claro, con el Centro Democrático. Algunos líderes y bases del partido uribista, según fuentes, están interesadas en hacer puentes para llegar con candidatos en conjunto para alcaldías y gobernaciones, así como en listas de asambleas y concejos municipales.

El Centro Democrático prepara contrarreforma a pensional de Petro

La bancada del Centro Democrático alista una contrarreforma pensional que ya tiene articulada y que espera radicar el próximo martes o miércoles. La iniciativa, dicen, busca garantizar la sostenibilidad del sistema y “recuperar la libertad de los colombianos para elegir el régimen en el que ahorran y sobre las alternativas disponibles para quienes no cumplen todos los requisitos para pensionarse”.

Se ‘calentó’ el ambiente en el concejo de envigado por comentario en sesión

La sesión del Concejo de Envigado terminó envuelta en polémica luego de que el corporado Juan Carlos Vélez Mesa hiciera una referencia a las dificultades de movilidad de su colega Luz Marina López Peña.

Durante una discusión sobre el Hospital Manuel Uribe Ángel, el concejal lanzó un comentario que generó rechazo por aludir a la condición física de la concejala, con quien había tenido diferencias por un proyecto para institucionalizar el Día del Agente de Tránsito.

“Qué lástima que no esté hoy, o de pronto estará coja como quedó mi proyecto”, dijo. El movimiento Creemos, al que pertenece López, cuestionó las declaraciones.

Bloque de preguntas frecuentes

¿Quiénes son los excongresistas vinculados al juicio de la UNGRD?
El proceso salpica a seis exmiembros de la Comisión de Crédito Público: Wadith Manzur, Karen Manrique, Liliana Bitar, Julián Peinado, Juan Pablo Gallo y Juan Diego Muñoz, además de citar a declarar a exfuncionarios del Gobierno.
¿Qué partidos políticos contemplan una alianza para las elecciones regionales de 2027?
Se planea la fusión entre Salvación Nacional y Defensores de la Patria, con miras a hacer alianzas estratégicas con movimientos como Creemos y el Centro Democrático para alcaldías, gobernaciones y concejos.
¿Qué sucedió en la polémica del Concejo de Envigado?
El concejal Juan Carlos Vélez Mesa lanzó un comentario refiriéndose a las dificultades de movilidad de la corporada Luz Marina López Peña, lo que generó rechazo por parte del movimiento Creemos y la opinión pública.

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