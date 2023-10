El rifirrafe sobre el futuro del metro de Bogotá no para. Tras varios desencuentros con el presidente Gustavo Petro, quien insiste que la megaobra que promete mejorar la movilidad de la capital debe cambiar su trazado de elevado a subterráneo, ahora la alcaldesa Claudia López, advirtió que la continuidad del proyecto dependerá de las decisiones que se tomen en las elecciones del próximo 29 de octubre. En una ronda de medios este viernes, la mandataria capitalina fue tajante al asegurar que en los comicios los bogotanos “defendemos el metro o escogen a quienes lo quieren parar” y en ese sentido dijo que el presidente y “su candidato”, haciendo referencia a Gustavo Bolívar, insisten en “parar el proyecto” que ya avanza en la ejecución de la primera línea. Lea aquí: ¿Pulla a Petro? Claudia López dice que no parará el Metro de Bogotá por “el ego de un caudillito de turno” “Esa es la propuesta del presidente y de su candidato, ahí no hay nada que esconder, lo importante es que los ciudadanos se informen y que sepan que votar o no votar tiene consecuencias importantes para la vida de los colombianos”, advirtió López en cadenas radiales como Caracol Radio y Blu Radio.

La alcaldesa explicó que el único que puede realizar cambios a los contratos de la megaobra es el alcalde de la ciudad, razón por la cuál insistió a los habitantes de la ciudad “defender el metro” en las urnas. “Ni la primera ni la segunda línea tienen reversa. En la primera línea del metro de Bogotá, que su contrato lo sacó adelante la alcaldía anterior, yo lo que he hecho es ejecutarla, están trabajando 4.500 personas. Va al 25% de ejecución la obra. Y claro, el presidente tiene una opinión distinta y hubiera preferido parar ese contrato. ¿Por qué no se ha parado? Porque yo no he dejado parar el contrato”, sostuvo López.

Esas declaraciones de la mandataria fueron replicadas de inmediato por el candidato del Pacto Histórico Gustavo Bolívar, quien en un particular video publicado en sus redes sociales, le contestó a López diciéndole que “está asustada” y que “nadie va a parar el metro”. Siga leyendo: Procuraduría abrió una indagación contra la alcaldesa Claudia López y Angélica Lozano: esto es lo que se sabe “Está desesperada. Hoy ha pasado por cuatro emisoras diciendo ‘no voten por el que va a detener el metro’. Obviamente, yo no me siento aludido, porque yo no voy a detener el metro, pero lo hace con el afán de sembrar una matriz informática en que yo soy el candidato que quiere frenar el metro. Nunca he dicho eso”, sentenció Bolívar. El candidato aseguró que, de llegar a ganar, no parará la obra y que si el presidente, que ha insistido en subterranizar un tramo de la primera línea “logra modificar eso, es un problema del presidente no mío”.

“Si a mi me dicen el primero de enero (de 2024) es subterráneo, es subterráneo. Si me dicen es elevado, lo seguimos elevado, yo no tengo lío”, agregó. Bolívar también lanzó duros señalamientos en contra de la alcaldesa, dijo que “está asustada y que necesita que gane (Carlos Fernando) Galán porque sabe que yo llego a investigar las denuncias de corrupción que hay alrededor de ella y su esposa”. Finalmente, Bolívar acusó a la alcaldesa, tras sus declaraciones sobre el futuro del metro, de participar en política “con total impunidad”.