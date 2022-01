Fueron dos y luego tres toques de puerta, de esos seguidos, como cuando se está de afán y necesitan entrar rápido. Antes de abrir la puerta, don Joel se asomó por la ventana y reconoció al grupo de hombres en medio de la penumbra, así que despertó a sus dos hijos que dormían en el cuarto contiguo y los hizo esconder en el maizal, atrás de la casa campesina.

“Buenas noches señor Joel. Venimos tocando las puertas, casa por casa, porque cada familia debe aportar su cuota para la guerra”, dijo aquel hombre vestido de camuflado, alto y fornido que se identificó como Élmer, de las disidencias de las Farc.

Don Joel, un campesino araucano que colonizó un pedazo de tierra en Saravena hace más de 40 años a punta de hacha y machete, sabía que “aportar su cuota para la guerra” era entregar uno de sus hijos al grupo armado que llamó a su puerta el pasado 6 de enero. Sin titubear le dijo a “Élmer” que sus dos hijos ya estaban estudiando en Bogotá y que por eso no se encontraban en la casa.

“Al otro día los tuve que sacar escondidos en un camión cargado de plátanos. Yo no podía permitir que se me llevaran otro hijo y no volver a saber de él”, le dijo don Joel a EL COLOMBIANO, quien además afirmó que tuvo que dejar su parcela porque las disidencias empezaron a rondar y a intimidarlo, no directamente con sus armas, pero sí con los dos hombres que a diario se encontraba en el portón, cuando iba a ordeñar las vacas.

El miedo al reclutamiento de los hijos se convirtió en uno de los mayores temores de los habitantes de las zonas rurales de Arauca. Por esta razón, desde Saravena, Fortul y Arauquita, las familias han sacado a sus jóvenes, los han exiliado para no tener que pagar “su cuota de la guerra”.