Museo Nacional, el primer round de la “contrarrevolución cultural” anunciada por De La Espriella

En cuestión de pocas horas la opinión pública nacional comprendió los alcances de la “contrarrevolución cultural”, anunciada por el presidente Abelardo De La Espriella en su primera visita oficial a la sede del Ministerio de Cultura, ubicada en el Claustro de Santa Clara. “Le he dado instrucciones a la señora ministra para que toda esa oda al terrorismo, en la que aparece Pizarro y demás terroristas, desaparezca de los lugares públicos. No lo voy a aceptar y eso es precisamente lo que hemos venido a enfrentar. No acepto la apología del terrorismo. En este Gobierno se acabó”, dijo el presidente.

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Y se cumplió. Al menos treinta obras fueron retiradas de exposiciones abiertas al público en el Museo Nacional, quizá uno de los núcleos culturales más importantes del país. Entre las cosas que se desmontaron están los afiches de las campañas presidenciales de Carlos Pizarro y Bernardo Jaramillo Ossa, candidatos de izquierdas asesinados a principios de los noventa durante una de las épocas más violentas de la historia reciente del país. La mención directa de Pizarro en el discurso presidencial hace parte de la disputa narrativa que el actual mandatario sostiene con su antecesor, el expresidente Gustavo Petro.

Durante el gobierno de Gustavo Petro, el Ministerio de Cultura, en ese entonces encabezado por el editor y escritor Juan David Correa, declaró patrimonio cultural de la Nación el sombrero usado por Pizarro en la ceremonia de la firma del acuerdo de paz entre la guerrilla del M-19 –que él lideraba– y el gobierno de Virgilio Barco. La medida hizo parte de una campaña de confrontación simbólica del anterior gobierno, que tomó algunos objetos cercanos a los afectos de Petro –la espada de Bolívar, la bandera de guerra a muerte adoptada por las tropas patriotas durante la guerra de independencia, la sotana del padre Camilo Torres y el sombrero de Pizarro– para convertirlos en emblemas de movilizaciones políticas.

En su momento, el uso de estos símbolos con fines partidistas desató una ola de críticas en algunos sectores de la sociedad colombiana. Incluso, a finales de septiembre de este año, la Sección Primera del Consejo de Estado suspendió provisionalmente la Resolución del Ministerio de Cultura vinculada con el sombrero de Pizarro. Más allá de las decisiones de los tribunales, el gobierno de Petro inició un nuevo capítulo del uso de la historia con objetivos muy concretos en el presente. Por eso, para algunos expertos consultados por EL COLOMBIANO, el desmonte del afiche de Pizarro es un golpe del nuevo gobierno al corazón simbólico del petrismo. Para la curadora y docente Sol Astrid Giraldo, asistimos a una “guerra de símbolos”. “Lo que está sucediendo aquí ahora es un abuso como el que cometió Petro en su momento”, dice.

Tanto el presidente De La Espriella y la ministra de Cultura, Paola Holguín, han dicho que esta intervención en el Museo Nacional restaura de alguna manera su sentido último. “El Museo Nacional es uno de los centros culturales más importantes del país. Es la primera institución de este tipo en Colombia y una de las más antiguas de América; cuyo propósito es reflejar el alma de la Nación (...) El Museo Nacional, como parte del Estado, tiene el propósito de conservar, restaurar, proteger y socializar nuestra cultura. Su vocación institucional NO consiste en servir como instrumento de adoctrinamiento político, foco de difusión de versiones sesgadas de nuestra historia, ni mucho menos en medio multiplicador de la agenda gubernamental”, escribió la ministra en un trino publicado en X luego de que la noticia del desmonte de las piezas se convirtiera en uno de los temas de conversación en las redes sociales.

Jimena Puyo, directora de Cumare Consultores Culturales, en principio está a favor de no instrumentalizar la cultura ni las artes a favor de unas ideas políticas concretas, pero cree que la decisión de bajar las piezas de las paredes del Museo Nacional va en contra de ese objetivo. “Yo lo que identifico es una contradicción muy grande: están incurriendo exactamente en aquello que dicen criticar, es decir, seleccionar el relato de nación de acuerdo con la visión particular que tiene este Gobierno de la sociedad, pretendiendo imponerla como si fuera la única posible”.

El presidente fue directo sobre la cruzada cultural que tiene en sus planes. “El Estado tiene el deber moral y político de impedir que los espacios culturales sean captados por el social-comunismo, enemigo de los valores fundamentales sobre los cuales se erigió Colombia”. En estricto sentido, la intervención en la museografía del Nacional se presenta como el primer paso para retomar la misión original del ministerio y el museo, que sería, en este caso, la conservación del patrimonio que sustenta la idea de colombianidad. Sin embargo, cuando hablamos de colombianidad, ¿de qué estamos hablando? Pareciera que para el gobierno de la Patria Milagro la patria se relaciona, por un lado, con los principios “que nos enseñaron los abuelos” (¿cuáles abuelos: los paisas, los chocoanos, los tolimenses, los guajiros?) y, por el otro, con el espíritu del catolicismo.