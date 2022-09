Atención: Gobierno dice que 10 grupos armados ya decretaron cese unilateral al fuego

Entre los grupos armados estarían el Clan del Golfo, el Estado Mayor Central de las Farc, la Segunda Marquetalia, las Autodefensas de la Sierra Nevada de Santa Marta, las disidencias de las Farc al mando de alias Iván Mordisco, y más bandas paramilitares.

“En esta fase de exploración se les ha pedido no matar, no desaparecer, no torturas. Vamos avanzando. El próximo 2 de octubre la sociedad colombiana ha convocado a una jornada de ‘no matarás’, a la cual se están sumando algunos sectores de iglesias y el Gobierno”, indicó.

Publicidad

“La oficina de paz está explorando mecanismos jurídicos para permitir el tránsito de grupos armados al Estado de derecho”, añadió.

(Lea también: Así fue como se gestó la paz total del Gobierno de Petro en Medellín).

Publicidad

Para que estos grupos armados sean judicializados se tramitará en el Congreso una ley de sometimiento. Un borrador que se filtró, y que fue desestimado por el Gobierno, proponía rebajas de penas y permitir a algunos de los miembros de estos grupos conservar una parte de su dinero.

“El Gobierno colombiano está dando pasos ciertos en un modelo de seguridad humana”, advirtió.

Y sobre el ELN señaló que está en un periodo de “aplicación de protocolos”. Además, señaló que una vez termine esa fase, será el propio presidente Petro quien designe quiénes serán los negociadores en las mesas de diálogo.