“Golpe blando” y “sedición”: el rosario de excusas del presidente Petro para evadir la crítica

Aun cuando ni siquiera completa su primer año de gobierno, Gustavo Petro parece un presidente en el ocaso de su mandato. Caza peleas y rencillas en todos los frentes. Cuestiona el papel de las instituciones y rivaliza con medios. No goza de mayorías en el Congreso, su popularidad va en picada y sus reformas hacen agua. Gradúa de enemigo a quien se atreve a cuestionarlo y no baja de persecución cualquier decisión adversa.

Por el contrario –al atribuirlo una vez más a la prensa y a un “titular mentiroso”–, la emprendió contra la Fiscalía que dirige Francisco Barbosa y la Procuraduría que lidera Margarita Cabello, otrora aliados del expresidente Iván Duque, y a quienes por ello encasilla como opositores y no como cabezas de organismos independientes.

La aclaración no fue gratuita si se considera que la relación entre Petro y la Rama Judicial está en algodones, al punto que fue necesario un almuerzo hace 20 días en la Corte Suprema para limar asperezas.

Lejos de enmarcarlo en un procedimiento judicial, el mandatario no vaciló en catalogarlo como un allanamiento a la Presidencia con visos de ilegalidad y persecución política: “Tal como sucedió en Perú en contra del presidente elegido Pedro Castillo, se hará allanamiento a la Presidencia por la Fiscalía. No tenemos nada que ocultar: Bienvenidos”.

Previamente, Petro llegó a hablar de “mala leche, energúmenos y prejuicio” por la interpretación que el propio Consejo de Estado dio a sus palabras. Según el mandatario, el efecto es uno solo: “Ayudar no solo a la oposición, sino a la sedición en marcha”. Inclusive, sin hacer mención explícita al escándalo que rodea a su jefe de gabinete, Laura Sarabia –acusada de asumir funciones judiciales y someter al polígrafo irregularmente a su exniñera–, Petro alegó por la inspección que este martes adelantó la Fiscalía en la Casa de Nariño en medio de la investigación.

Ante las acusaciones, la procuradora Margarita Cabello se limitó a responder que no tiene tiempo para controvertir, al tiempo que ratificó que “las decisiones judiciales se respetan. Democracia significa respeto por la independencia de cada uno de los órganos del poder”.

El ente acusador defendió que la inspección se enmarcó “en competencias propias de los fiscales” y que la evidencia y el material probatorio recaudado “fortalecerán la investigación que sobre presuntas afectaciones a una mujer que trabajaba con Sarabia”.

Aun sin contentillo, Petro atizó el fuego y este martes replicó un video del senador Wilson Arias, del Pacto Histórico, en el que se quejó luego de que la Procuraduría le formuló cargos por señalar, sin aparente sustento, a 4 uniformados de la Policía de torturar a ciudadanos que adelantaban bloqueos en Cali en pleno paro nacional. “Es una clara persecución contra mí y contra el Pacto Histórico. Sería la cuarta curul que nos quitan”, aseguró el congresista en el mensaje que ayudó a mover el mandatario.

Solo este martes, entre trinos, retuits y réplicas, Petro dijo presente en Twitter al menos 35 veces. Sus mensajes más extensos, pero también más incisivos, tuvieron como foco la prensa y el trabajo periodístico. La reprimenda coincidió justo con una determinación de la Corte Constitucional, que este martes eligió para estudio una tutela interpuesta por esta casa editorial contra el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, ante los frecuentes ataques y señalamientos por el cubrimiento de su gobierno, que podrían llegar a considerarse violencia en línea y hostigamiento por parte de un servidor público.

El futuro de ese recurso judicial podría llegar a sentar un precedente jurídico y constitucional sobre la relación de los gobernantes con la prensa, precisamente en tiempos en los que el “gobierno del cambio” arrecia en sus reparos contra los medios tradicionales, a la vez que fortalece y aceita –con un presupuesto inicial de $20.000 millones– una red propia de medios comunitarios y alternativos que han mostrado simpatía con el petrismo.

Para el profesor Yann Basset, director del Grupo de Estudios de la Democracia de la Universidad del Rosario, aunque llegaría a ser entendible que ahora como presidente Petro esté prevenido alrededor de un supuesto golpe blando –trayendo a colación lo ocurrido con su destitución cuando era alcalde–, ello no se puede traducir en una patente de corso para graduar de percusión cualquier decisión adversa.

“Eso no lo puede llevar a considerar toda manifestación de oposición o toda decisión judicial adversa como persecución ilegítima. En rigor, no hay riesgo serio de golpe de Estado o nada parecido en su contra (...) El Presidente necesita serenarse sobre el tema porque lo ha llevado a declaraciones desproporcionadas que no son buenas para nadie y menos para él (...) Obviamente esta paranoia se agrava por el uso compulsivo del Twitter. Si sigue en este juego va a cometer cada vez más errores”, explicó.

Si bien el periplo de Petro por Brasil y la reunión que sostuvo con aliados como Nicolás Maduro parecía ser un respiro que le pondría un alto a sus rencillas con dirigentes, entes de control y medios, lo cierto es que el mandatario persistió en sus críticas. Incluso, anunció que reintregará el país a Unasur.