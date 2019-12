Las peticiones del Comité del Paro para la negociación con el Gobierno

La sexta reunión entre los voceros del Gobierno Nacional y los representantes del Comité del Paro terminó sin un acuerdo concreto que permita levantar la protesta social que se viene registrando en Colombia desde el pasado 21 de noviembre cuando iniciaron las movilizaciones por las inconformidades de la ciudadanía.

En esta ocasión, el gobierno representado por el director del Departamento Administrativo de Presidencia y Coordinador de la Conversación Nacional, Diego Molano, le propuso a los líderes del paro instalar una Mesa de Acuerdo, donde se trabaje en siete mesas sectoriales para evacuar los 13 ejes temáticos que tiene el comité y que fue entregado este martes como una propuesta de agenda.

El documento entregado al gobierno contempla aspectos como garantías para el ejercicio del derecho a la protesta social, derechos políticos, sociales, económicos y humanos, proceso de paz, anticorrupción, medio ambiente, garantías en temas relacionados con el sector agrario, cumplimiento de acuerdos, retiro de proyectos normativos, derogatoria de normas y construcción normativa.

En el primer punto, llamado Garantías para el derecho de la protesta social, piden el desmonte del Esmad y abstenerse a la creación de cuerpos similares en la Fuerza Pública. También solicitan desarrollar procesos de juzgamiento y sanción de los responsables del fallecimiento de Dylan Cruz.

En el segundo punto, Derechos Sociales, solicitan eliminar la tercerización laboral y la definición de una tasa de interés para los créditos de vivienda, justa y acorde a los ingresos reales de las personas.

En el tercer punto, Derechos Económicos, piden la salida de Colombia de la Ocde, eliminación de la brecha salarial entre hombres y mujeres, que Ecopetrol sea una empresa 100% estatal, eliminación del impuesto 4x1.000. Entre las solicitudes que más llaman la atención está retirar el proyecto de reforma tributaria que avanza en el Congreso.

Igualmente, piden que el Gobierno reactive el cumplimiento de acuerdos con varias organizaciones como estudiantes universitarios, indígenas, Fecode, Madres Comunitarias, entre otros.

Diego Molano, representante del Gobierno en la mesa de negociación, indicó que el próximo viernes discutirán en qué puntos se puede avanzar y en cuales no.

“Hay unos puntos que pasan de órbitas constitucionales como el derecho de la protesta o la libertad inmediata de las personas detenidas durante las protestas. Ahora el Gobierno sabe a profundidad lo que quiere el Comité del Paro. No se puede discutir es todos los temas del Estado, sino llegar a acuerdos específicos , sobre todo en temas sociales”, expresó.

“El gobierno recibe agenda propuesta por el Comité Nacional de Paro para concretar una mesa de negociación. Mesa que el gobierno aún no acepta. Pero, es claro, que ya no hay excusa oficial para que no se instale la Mesa y se de salida a la negociación de la agenda de 13 puntos”, manifestó Oscar Gutiérrez, director ejecutivo nacional de Dignidad Agropecuaria.

Sin embargo, Molano señaló que esos 13 puntos tienen más de 104 ítems, por lo que el Gobierno debe entrar a estudiar el documento. “Hay tenemos que ver qué puntos se pueden negociar y cuáles no, porque hay algunos puntos que pasan de órbitas Constitucionales o son temas de fondo frente al Estado Colombiano”, dijo el director del coordinador de la Conversación Nacional.

Así las cosas, se tiene planteado que el próximo viernes se vuelva a realizar una nueva reunión, donde las partes concreten una salida para arrancar con el diálogo y destrabar así la discusión que mantiene, por ahora, activadas las movilizaciones ciudadanas.