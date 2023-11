“Me dejaría tranquilo recomponer el quórum para deliberar y votar la reforma a la salud en la Cámara. Hemos tenido 47 votaciones, absolutamente todas a favor de la reforma. En cinco de ellas no alcanzamos el quórum y no pudimos seguir votando, pero todas a favor. ¿Qué quisiera yo? Que de aquí en adelante nos centremos en el fondo del debate que en la forma del debate. Eso es clave. Le hace bien al país”, manifestó el funcionario.

De acuerdo con el ministro encargado de las relaciones políticas, la meta que se planteó es clara: “Que la reforma pueda ser debatida y votada totalmente en la Cámara”.

En segundo lugar, frente a la pensional, que ya superó su primer debate en el Senado, el Ejecutivo espera que antes de que concluya el año llegue a la plenaria de la cámara alta. Actualmente, los artículos se han concertado en un 70 %. “Esperamos que también llegue a la plenaria y avancemos”.