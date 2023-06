Gobierno Petro echaría mano de dineros de la cooperación internacional para manutención del ELN

Pasada una semana del anuncio del cese bilateral entre el gobierno de Gustavo Petro y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) , este viernes se conoció que el Ejecutivo recurriría a dineros de la cooperación internacional para la manutención de la guerrilla, buscando con ello que los subversivos no sigan incurriendo en actividades delincuenciales como la extorsión o el secuestro.

Al parecer, según cálculos de la guerrilla, la manutención mensual de entre 4.000 y 5.000 de sus integrantes demandaría recursos por el orden de los $3.000 millones . Por ello, el Gobierno estaría buscando fórmulas para que, a cambio de que no sigan delinquiendo, pueda subsidiarlos.

La semana pasada, los propios subversivos –en cabeza de Pablo Beltrán, integrante del equipo negociador y miembro del Comando Central–, admitió que, pese al alto al fuego, continuarían haciendo “retenciones” como una manera de subsistir y financiarse.

Entérese: Cese el fuego con ELN podría frenar las balas, pero no las extorsiones

“Se mantendrán por ahora. Las operaciones de finanzas del ELN se comenzaron a discutir aquí (en Cuba), pero esa discusión no terminó. Se va a seguir discutiendo, entonces en estos protocolos no entraron. Se aspira que más adelante sí (...) Se comenzó a hacer el análisis (de los modos de financiación), no se concluyó. Más adelante se va a seguir”, aseguró recientemente Beltrán.