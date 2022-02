Muñoz aseguró que se han conseguido 104 millones de dosis anticovid a un año de que comenzara el Plan Nacional de Vacunación (PNV) y sostuvo que el país aún espera tres millones de dosis del mecanismo Covax. Además, señaló que la emergencia sanitaria irá hasta que la Organización Mundial de la Salud (OMS) no le retire el estatus de pandemia al coronavirus -es decir que en la práctica es muy probable que se extienda más allá del próximo 28 de febrero-.

“Esos problemas fueron resueltos. Inclusive ellos terminaron cumpliendo las fechas que estaban en el contrato. Recordemos que parte de la crisis que se generó con Moderna fue porque en algunas Entidades Territoriales se usaron vacunas en primeras dosis, aunque estaban presupuestadas para completar los esquemas. Esto afectó la programación que teníamos. Pero eso se superó. Se trabajó en los acuerdos logísticos y en las negociaciones necesarias para resolver este problema. Y en este momento no tenemos ninguna alerta al respecto”.

“En este momento la respuesta es que no. La última adquisición fue en enero, y allí compramos 10,8 millones de dosis de la farmacéutica Moderna. Se mantienen las mesas técnicas y las mesas de negociación abiertas, porque, como se sabe, esto ha venido variando mucho de acuerdo al comportamiento del virus. Si se llega a necesitar, se activa el procedimiento de compra, que ya es expedito, porque ya tenemos los acuerdos y los documentos, entonces realmente sería poner una orden de compra. Pero por el momento esperamos no hacer más compras. Tenemos dosis suficientes, un inventario suficiente”.

“Como lo ha dicho el presidente Duque, la emergencia sanitaria permanecerá hasta que exista la declaratoria de pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Y por ahora la OMS no ha cambiado de posición”.

¿Cuántas dosis faltan por llegar del mecanismo Covax?

“De ese mecanismo nos faltan 3 millones de dosis. No es un número grande. Sabíamos desde el inicio que tenía sus propios tiempos, porque así funcionan estos mecanismos de agregación de demanda, por eso, Colombia también usó la negociación bilateral y el mecanismo de negociación agregada. En momentos en los que no hemos tenido llegadas bilaterales hemos recibido envíos de Covax y viceversa”.

¿El Gobierno espera nuevas donaciones?

“Hemos recibido unos 14 millones de dosis que, fácilmente, pudieron sobrepasar los 350 millones de dólares. Creo que la comunidad internacional ha sido muy generosa. La relación del presidente Iván Duque con los gobernantes de otros países ha sido fundamental.

En esto el mensaje es que siempre serán bienvenidas (las donaciones), siempre se está trabajando en gestionar recursos para el país, pero en este momento tenemos los volúmenes suficientes de vacunas para seguir avanzando”.

Varias farmacéuticas ya han hablado de que será necesario un nuevo refuerzo de la vacuna contra el covid-19. ¿Tienen proyectado que se requiera una cuarta dosis en Colombia?

“Por ahora los expertos no la recomiendan. Sobre este tema se ha hecho un análisis en la mesa técnica, se ha revisado la posibilidad de emplear o no esta (dosis de refuerzo). Lo que nos han dicho es que, por el momento, con el esquema de vacunación y la cobertura que tenemos, el mensaje de una (nueva) vacunación híbrida no parece ser necesario. Pero estas son decisiones que se evalúan semana a semana.