Gobierno anuncia la política de “descentralización más ambiciosa desde el 91”, ¿en qué consistirá?

Como avance en la política de descentralización que ha impulsado el presidente Abelardo de la Espriella, se anunció en Mompox, durante la cumbre de gobernadores, el inicio de una estrategia que busca trasladar a departamentos y municipios competencias que actualmente están en manos de la Nación. La confirmación de esta iniciativa la anunció el ministro del Interior, Rodrigo Lara, quien aseguro que el Ejecutivo radicará esta semana en el Congreso una ley orgánica de “experimentación territorial”. La cual permitirá entregar competencias a las entidades territoriales que estén preparadas, junto con recursos certificados por la cartera de Hacienda, en plazos definidos y mecanismos de evaluación pública. Y que, luego de esto, estaría en manos del Congreso decidir, al vencer el piloto, “si generaliza, ajusta o revierte”. Lara aseguró, además, una parte clave sobre este tema: la Ley de Competencias. Dijo que, en definitiva, este Gobierno sí la tendrá, una duda que había quedado desde el momento en que se anunció el proyecto de descentralización con el que entró esta adminsitración. Sin embargo, el ministro señaló que esta será “gradual, simultánea y equivalente, con diferenciación territorial y acompañamiento técnico. Concertada mesa por mesa con las entidades territoriales. No es una ley de giros: define qué suelta la Nación, a quién y con qué recursos”.

En esa misma línea, Lara señaló que el Gobierno retomará los trabajos que ya se han adelantado con municipios y departamentos, entre ellos la Misión de Descentralización, realizada con el PNUD; un estudio de la Federación y la Universidad de los Andes; el Gran Pacto de Santa Marta y las propuestas planteadas por las regiones en Rionegro a partir de los artículos 287 y 302 de la Constitución. El objetivo, según explicó el ministro, es avanzar en “la agenda de descentralización más ambiciosa desde la Constitución de 1991”. La apuesta no se limitaría a transferir mayores recursos, sino también nuevas competencias que actualmente están concentradas en Bogotá, como la formación para el trabajo, la infraestructura educativa, las vías terciarias, la conectividad, el desarrollo rural, la primera infancia, el empleo, el turismo y los asuntos de frontera. Estas funciones, aseguró, serían trasladadas junto con sus respectivos recursos.

Una normativa experimental

Sobre el tema de la figura de habilitación normativa experimental, el funcionarioa aseguró que esta le permitiría a los territorios adaptar determinadas reglas nacionales a sus propias necesidades, siempre bajo una autorización expresa, taxativa y vigilada por el Congreso. Esta posibilidad, aclaró Lara, no aplicaría para asuntos relacionados con normas estatutarias, orden público ni derechos fundamentales. “La Nación se achica donde le sobra. Las entidades territoriales crecen donde les corresponde”, concluyó Lara. Esta es una de las primeras acciones concretas que emprenderá la administración de De la Espriella para materializar una de las banderas que el mandatario había planteado desde antes de llegar a la Casa de Nariño: reducir la concentración de funciones y decisiones en Bogotá y fortalecer el papel de las regiones.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí . La apuesta, de hecho, ya había empezado a tomar forma con otros anuncios, como la decisión de gobernar también desde su “sede alterna” en Barranquilla. A esto se suma el diálogo que el jefe de Estado ha mantenido con gobernadores y alcaldes de distintas regiones del país desde que se posesionó, exactamente hace un mes, en una señal de que la descentralización busca convertirse en uno de los ejes de su administración. Lea también: Gobernador de Nariño responde a De la Espriella tras advertencia: “Mis convicciones ideológicas no las voy a cambiar” Bloque de preguntas y respuestas: