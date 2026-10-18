Esto se exigieron Uribe y De la Espriella para “calmar las aguas” entre el uribismo y el Gobierno

Hace unas semanas, en pleno día de labores en el Congreso, el presidente Abelardo de la Espriella citó en la Casa de Nariño a los senadores Enrique Gómez y Sara Castellanos de Salvación Nacional. El encuentro ocurrió en medio de un choque con el uribismo que, a juzgar por lo que vino después, parece haber quedado atrás. Gómez se negó a hablar más del asunto, y del otro lado tampoco se volvieron a caldear los ánimos.
Por esos mismos días, según conoció EL COLOMBIANO, el jefe de Estado habría llamado al expresidente Álvaro Uribe. Esa conversación habría servido para poner paños fríos a una relación que venía tensa desde la campaña.
La tregua, sin embargo, tiene sus condiciones. Sobre la mesa están varias iniciativas que el Centro Democrático impulsa en el Congreso y que, según fuentes consultadas, el mandatario le habría prometido respaldar. Dos tendrían prioridad.
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La primera es una contrarreforma pensional que la bancada uribista tiene lista para radicar esta semana, entre martes y miércoles. El proyecto, dicen desde el partido, buscaría garantizar la sostenibilidad del sistema y “recuperar la libertad de los colombianos para elegir el régimen en el que ahorran”, además de ofrecer alternativas a quienes no alcanzan a cumplir todos los requisitos para pensionarse.
La segunda ya está en curso. Es un proyecto de autoría del representante uribista Óscar Darío Pérez, radicado a finales de julio, que fija topes al aumento del avalúo catastral y del impuesto predial con el fin de proteger a los contribuyentes.
El apoyo de la coalición de gobierno a ambas iniciativas sería uno de los gestos que habría ayudado a aliviar la fricción. Esto mientras desde el CD también habrían asegurado que respaldarán las iniciativas del Ejecutivo como la ley de sometimiento, de la que son coordinadores ponentes para el primer debate Daniel Briceño (CD) y Eimy Suárez (Cambio Radical); así como la también recién radicada ley “antimermelada”.
La senadora Claudia Margarita Zuleta, coautora del proyecto sobre el predial, dijo a este medio que el Centro Democrático acompaña todas las iniciativas que le sirvan al país. Al preguntarle por la tregua, señaló: “Para pelear se necesitan dos, y no estamos para eso. Sí creo que el Gobierno tiene hoy un amplio apoyo en el Congreso y debe mantener una buena relación con las bancadas para que su agenda prospere”.