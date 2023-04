Fuerte advertencia de Vargas Lleras a Dilian: no la apoyará a la Gobernación si respalda la reforma a la Salud; ella le respondió

El exvicepresidente Germán Vargas Lleras, jefe natural de Cambio Radical, le subió el tono a la discusión sobre el trámite de la reforma a la salud del Gobierno y puso los reflectores sobre Dilian Francisca Toro, directora del Partido de La U.

Durante un evento político en la ciudad de Cali, Vargas Lleras no tuvo problema en ejercer presión sobre Toro y públicamente pidió que alguien hable con ella para convencerla de que no respalde la reforma a la salud del Gobierno o, de lo contrario, no le brindará apoyo electoral.

Además de referir a la jefe de La U como “esa mona”, el exvicepresidente aseguró públicamente durante el evento que en manos de Toro está el futuro de esa reforma: “En manos de la doctora Dilian está que esto prospere o no el martes”, señaló.