El tema de las tierras sigue moviéndose en la agenda política. Luego de una reunión en la Casa de Nariño entre el presidente Gustavo Petro y José Felix Lafaurie, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegan) se pactó la compra de 3 millones de hectáreas con el objetivo de adelantar la reforma agraria y cumplir el primer punto del Acuerdo de Paz.

Estas tierras que se le comprarán a los ganaderos se van a repartir entre familias indígenas, campesinas y afros que no tienen tierra, no tienen suficiente para hacerla productiva o no tienen títulos de la que ocupan o viven; quienes, además, tendrán el compromiso de cultivar y producir alimentos en estos terrenos.