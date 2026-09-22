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Después de 70 años, Funza avanza hacia una nueva conexión vial con Bogotá por la Avenida La Esperanza

Un convenio interadministrativo permitirá avanzar en una nueva conexión vial para reducir la dependencia de las calles 80 y 13.

  • Funza tendría una nueva vía hacia Bogotá después de 70 años de depender de las calles 80 y 13. FOTO: Alcaldía de Funza
    Funza tendría una nueva vía hacia Bogotá después de 70 años de depender de las calles 80 y 13. FOTO: Alcaldía de Funza
El Colombiano
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hace 2 horas
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Después de 70 años, los habitantes de Funza y Bogotá podrán verse beneficiados con una nueva conexión vial, distinta a las calles 80 y 13, que busca reducir la dependencia de estos corredores de movilidad que conectan con el occidente de Cundinamarca.

En articulación con la Alcaldía de Funza, el Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá (IDU) y la Agencia Regional de Movilidad, se invertirán cerca de $21.000 millones para hacer realidad este convenio interadministrativo y avanzar en la estructuración del Circuito Aeroportuario y de la conexión regional Funza–Bogotá por la Avenida La Esperanza.

Lea también: Funza es el municipio mejor administrado de Colombia por segundo año consecutivo

Se trata de una respuesta a uno de los mayores desafíos que enfrentan Funza y la Sabana Occidente debido a la enorme dependencia de apenas dos grandes corredores para conectarse con Bogotá: la Calle 13 y la Calle 80.

Estas vías concentran gran parte de los desplazamientos de pasajeros, el transporte de carga y la actividad logística. Esto ha generado grandes trancones, accidentes, cierres completos y pérdida de horas para los conductores. Por esta razón, se buscan nuevas alternativas para aliviar la carga de movilidad y mejorar la conexión entre el municipio y la capital.

¿De cuánto sería la inversión en el convenio?

El proyecto tiene una inversión estimada de $21.036 millones, de los cuales el municipio de Funza aportará aproximadamente $6.198 millones y la Agencia Regional de Movilidad, cerca de $14.838 millones. Por su parte, el IDU aportará su capacidad y acompañamiento técnico, además de los documentos y estudios previamente desarrollados para la estructuración del proyecto.

Calles 80 y 13. FOTO: Alcaldía de Funza
Calles 80 y 13. FOTO: Alcaldía de Funza

También serán estudiados de manera integral los componentes técnico, ambiental, social, predial, jurídico y financiero, e incorporará criterios de “calles completas”, que contemplan andenes, cicloinfraestructura, zonas verdes, paisajismo, accesibilidad y seguridad vial.

La alcaldesa de Funza, Jeimmy Villamil Buitrago, destacó la importancia del acuerdo y el trabajo conjunto entre el municipio, Bogotá y las entidades regionales.

“Hoy estamos dando un paso que puede cambiar la historia de la movilidad de Funza. Durante décadas nuestros habitantes han tenido que depender prácticamente de los mismos corredores para entrar y salir de Bogotá. Todos conocemos lo que eso significa: horas en un trancón, accidentes que pueden bloquear completamente una vía y miles de personas perdiendo tiempo que podrían estar compartiendo con sus familias”, expresó la alcaldesa local.

El convenio tendrá plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2027, periodo durante el cual se desarrollará la estructuración y los estudios previstos. Cabe recordar que los recursos también estarán destinados a la contratación de la consultoría y la interventoría necesarias para avanzar en las etapas de prefactibilidad y factibilidad.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿En qué consiste la nueva conexión vial entre Funza y Bogotá por la Avenida La Esperanza?
La nueva conexión busca crear una alternativa vial entre Funza y Bogotá, diferente a las calles 13 y 80, como parte de la estructuración del Circuito Aeroportuario y de la conexión regional Funza–Bogotá por la Avenida La Esperanza.
¿Cuánto dinero se invertirá en la nueva conexión entre Funza y Bogotá?
La inversión estimada es de $21.036 millones, destinados principalmente a contratar la consultoría y la interventoría necesarias para desarrollar los estudios de prefactibilidad y factibilidad del proyecto.
¿Quiénes financiarán el proyecto de conexión vial Funza–Bogotá?
El municipio de Funza aportará aproximadamente $6.198 millones, mientras que la Agencia Regional de Movilidad aportará cerca de $14.838 millones. El IDU contribuirá con acompañamiento técnico y documentación y estudios previamente desarrollados.

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