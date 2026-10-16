Fundación de la primera dama reportó más de $54.000 millones en aportes privados tras el terremoto

La Fundación Colombia Luz y Sonrisas —liderada por la primera dama Ana Lucía Pineda— hizo público este viernes 16 de octubre el reporte oficial de los recursos recibidos a través de donaciones desde el terremoto del pasado 10 de agosto.
La cifra reportada es de $54.607.443.810, un capital proveniente en su totalidad del sector privado, sin participación de fondos públicos, respondiendo en el debate a las críticas sobre la gestión de ayudas tras el terremoto de magnitud 7.4.
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