La semana que termina es un capítulo más de contradicciones, revelaciones y cambios en historias del poder. David Racero, Ricardo Roa, Armando Benedetti y Laura Sarabia son algunos de los alfiles de Petro que han estado involucrados.



El otro punto de giro es la derrota de las calles. Aunque el mandatario dijo que no estaba detrás del paro convocado por los sindicatos, hay por lo menos dos grandes discursos suyos llamando a movilizaciones permanentes y “cabildos abiertos”. Ese término no se adecúa a lo que el presidente hizo en Barranquilla.

Como lo explicó Rodrigo Uprimny, un cabildo abierto en la Constitución es una reunión de comunidades con la participación de autoridades locales para resolver conflictos específicos. Los eventos del presidente tienen características de carrera electoral con narrativas populistas y logística de campaña.



Fabio Arias, presidente de la CUT, había dicho en Blu Radio que esperaba que esta semana salieran cuatro millones de personas a las calles. Eso no ocurrió y en Bogotá no alcanzaron a salir ni 2.000, de acuerdo con los cálculos de la Alcaldía y la reportería de EL COLOMBIANO que estuvo en los principales puntos del paro y en la Plaza de Bolívar los dos días. En total, en todo el país salieron alrededor de 25.000 personas.



Petro trató de desmarcarse del paro diciendo que el Gobierno no lo convocó pero lo cierto es que sus meses de llamados a las calles no tuvieron éxito.



Y, terminada la semana, el presidente no asistió a la Cumbre de Mandatarios de Estados del Caribe en Montería. La canciller Sarabia tuvo que excusarlo asegurando que eran motivos de “fuerza mayor”.

Pero Petro volvió a reaparecer ayer en la mañana defendiendo a Ricardo Roa del megaescándalo en Ecopetrol por la consultoría que se estructuró con la firma Covington and Burling por 5,8 millones de dólares para revisar si las investigaciones a Roa estaban teniendo incidencia en los mercados para la petrolera. Allí se habla de una supuesta intención de hacer interceptaciones a miembros de la junta directiva y Mónica de Greiff renunció al organismo sin explicación.



El presidente tomó una decisión progresiva. Desde que una noche sin aviso dio una alocución para anunciar la salida del Gobierno de José Antonio Ocampo, Cecilia López y Alejandro Gaviria, Petro ha decidido renunciar a los liderazgos más técnicos para rodearse de activistas, “yes men”, y sus alfiles de confianza que hoy tienen investigaciones serias por casos de corrupción o conductas personales.



EL COLOMBIANO hizo una revisión de los perfiles que hoy tienen más poder en el Gobierno y en el Congreso, y los que más escándalos agotan en la prensa e investigaciones que magistrados en la Corte Suprema adelantan por casos graves de posible abuso de poder, excesos personales, atribuciones indescifrables y dinero sin explicación. Esta es la primera línea de Petro en su último año de Gobierno.