Según Jaramillo, no se puede “seguir experimentando con la comunidad colombiana y menos con los negros, los indígenas y con los más pobres de este país: los campesinos”.

“Estamos jugando con la vida de los colombianos. No podemos ser factor de experimentación. Todos los que estamos vacunados hoy, con excepción de los que cogimos Sinovac –yo tengo tres de Sinovac– (...) todas las vacunas entraron aquí sin permiso. Fuimos y nos convertimos en un experimento. Todos los colombianos que están vacunados sirvieron para el experimento más grande que se haya hecho en la historia de la humanidad”, declaró el ministro.

De hecho, las cifras del Ministerio de Salud muestran la evolución de la vacunación durante los últimos tres años. Mientras en los tres primeros meses desde que inició la vacunación masiva (febrero, marzo y abril de 2021) se aplicaron 4,9 millones de dosis, en los mismos meses de 2022 se aplicaron 11 millones. Para el mismo periodo de este año, la cifra solo llegó a 339.000 dosis.

La investigación de La Silla Vacía muestra que en redes sociales el Ministerio de Salud bajó drásticamente las campañas en la red social X (antes Twitter) de vacunación. Pasó de un pico de 106 trinos en noviembre de 2021 y 82 en abril de 2022 a 11 en agosto de 2023.

“Falló ahí el Gobierno porque no hubo seguimiento de esa población. Pasó un año y no se siguió vacunando en ese margen, no se vacunó a menores de tres años y a personas mayores con la misma intensidad con la que se hizo al principio”, dijo el investigador en salud de la Universidad Johns Hopkins Andrés Vecino.