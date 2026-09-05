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De la Espriella reporta 14.422 capturas y millonaria incautación de cocaína en su primer mes de presidente

El presidente, Abelardo de la Espriella, informó 24 capturas, 551 kilos de cocaína incautados y cuatro laboratorios destruidos en operaciones recientes de las últimas 24 horas

  • A través de la Fuerza Naval de la Amazonía, se incautó en dos operaciones realizadas en El Encanto, Amazonas, un total de 3.731 kilogramos de marihuana. FOTO: @ABDELAESPRIELLA.
    A través de la Fuerza Naval de la Amazonía, se incautó en dos operaciones realizadas en El Encanto, Amazonas, un total de 3.731 kilogramos de marihuana. FOTO: @ABDELAESPRIELLA.
El Colombiano
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hace 2 horas
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La Fuerza Pública mantiene una ofensiva contra las estructuras criminales y el narcotráfico en distintas regiones del país. En un mensaje publicado en X, el presidente, Abelardo de la Espriella, reportó los resultados de las operaciones desarrolladas durante las últimas 24 horas.

Según el mandatario, en ese periodo fueron capturadas 24 personas, mientras que un integrante de estructuras criminales se sometió a la justicia y otro murió durante el desarrollo de operaciones militares y policiales.

Las autoridades también reportaron la incautación de siete armas de fuego, 1.012 municiones y ocho artefactos explosivos, como parte de las acciones contra organizaciones armadas y redes criminales.

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Más de 550 kilos de cocaína incautados

Uno de los principales resultados de la ofensiva se concentró en la lucha contra el narcotráfico. De acuerdo con el balance entregado por De la Espriella, en las últimas 24 horas fueron incautados 551 kilogramos de cocaína y 20 kilogramos de marihuana.

Además, las autoridades destruyeron cuatro laboratorios utilizados para la producción de estupefacientes y decomisaron más de 55 toneladas de insumos sólidos empleados en los procesos asociados a la producción de drogas ilícitas.

El presidente aseguró que estas operaciones hacen parte de una estrategia sostenida contra las organizaciones dedicadas al narcotráfico y el denominado narcoterrorismo.

Puede leer: “No pueden adelantar contactos con estructuras terroristas”: la advertencia de De la Espriella a alcaldes y gobernadores

Balance de la ofensiva desde el 7 de agosto

De la Espriella también entregó un acumulado de resultados desde el 7 de agosto, fecha en la que inició su administración. En ese periodo, según las cifras divulgadas por el mandatario, la Fuerza Pública ha realizado 14.422 capturas, mientras que las autoridades han incautado 43.684 kilogramos de estupefacientes.

El balance también registra 1.485 armas de fuego fuera de circulación y la erradicación de 1.320,9 hectáreas de cultivos de coca.

La ofensiva contra las estructuras criminales también ha dejado bajas dentro de la Fuerza Pública. El presidente informó que durante las últimas 24 horas dos militares fueron asesinados y cinco uniformados resultaron heridos.

Ante estos hechos, De la Espriella lanzó una advertencia a las organizaciones criminales y aseguró que el Gobierno responderá con toda la capacidad institucional. “Por cada policía o soldado que asesinen, haremos caer sobre los criminales todo el peso y toda la fuerza legítima del Estado”, afirmó el mandatario.

El presidente agregó: “No nos van a doblegar. Vamos a acabar con el cáncer del narcoterrorismo que durante décadas ha desangrado a Colombia”.

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