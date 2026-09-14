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Fuerza Aeroespacial localizó en Risaralda indicios de la avioneta desaparecida; esto se sabe

La avioneta transportaba a cinco personas tras participar en una brigada médica; había perdido contacto cuando cubría la ruta entre Condoto y Bogotá.

  • Tras la pérdida de comunicación con la aeronave, las autoridades iniciaron de inmediato las labores de búsqueda. Foto: Redes sociales @FuerzaAereaCol
    Tras la pérdida de comunicación con la aeronave, las autoridades iniciaron de inmediato las labores de búsqueda. Foto: Redes sociales @FuerzaAereaCol
El Colombiano
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hace 2 horas
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La Fuerza Aeroespacial Colombiana informó este lunes que localizó indicios de la aeronave Cessna T-206 de matrícula HK-4985, desaparecida desde la mañana del domingo cuando cubría la ruta entre Condoto (Chocó) y el aeropuerto de Guaymaral, en Bogotá. El hallazgo se produjo en inmediaciones del Parque Nacional Natural Tatamá, donde se concentran las labores de búsqueda y verificación de la emergencia.

Según el reporte oficial, una vez se conoció la pérdida de comunicación con la aeronave, la institución activó los protocolos de búsqueda y salvamento a través del Centro Nacional de Recuperación de Personal. Para la operación fueron desplegadas varias aeronaves con equipos especializados de geolocalización.

En contexto: Aeronáutica activa búsqueda de avioneta desaparecida con cinco personas a bordo en la ruta Condoto - Guaymaral

¿Dónde fueron localizados los indicios de la avioneta?

Las labores se concentran en la vereda Oscordó, en Pueblo Rico (Risaralda), una zona montañosa y de difícil acceso cercana al Parque Nacional Natural Tatamá. De acuerdo con la Fuerza Aeroespacial, hacia las 7:30 de la mañana de hoy fue posible ubicar indicios que corresponderían a la aeronave desaparecida.

La avioneta, perteneciente a la Patrulla Aérea Civil Colombiana, transportaba a cinco personas. La Aeronáutica Civil informó que el último contacto con la aeronave se registró sobre las 9:23 a.m. del domingo, cuando cubría la ruta entre Condoto y el aeropuerto de Guaymaral, en Bogotá.

Las autoridades habían advertido desde el inicio que la zona donde se recibió la señal presenta complejas condiciones geográficas, por lo que fue necesario coordinar esfuerzos entre la Aeronáutica Civil, la Fuerza Pública y organismos de socorro.

Por su parte, la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, también confirmó el despliegue de recursos aéreos y terrestres para apoyar la operación.

Hasta el momento, la Fuerza Aeroespacial señaló que las misiones continúan en coordinación con la Aeronáutica Civil y las autoridades competentes para verificar la emergencia y establecer la situación de los ocupantes de la aeronave.

¿Qué hacían los ocupantes de la avioneta?

Según información de la Alcaldía de Condoto, los ocupantes regresaban tras participar durante varios días en una brigada de salud adelantada por la Patrulla Aérea Civil en ese municipio chocoano.

Juan Carlos Palacios, alcalde de Tadó (Chocó), ha señalado que es posible que la aeronave se haya estrellado en las inmediaciones de la zona.

Creemos que sobrevoló muy bajito, específicamente sobre las comunidades de Bochoromá, Farallones y Cañaberal, comunidades indígenas”, expresó el mandatario local en conversación con Noticias Caracol.

Las personas que iban a bordo habrían permanecido durante al menos una semana en Condoto, donde realizaban brigadas de salud con especialistas para las comunidades instaladas en ese sector.

Además, la administración municipal confirmó que en la Cessna T206 viajaban el piloto Mehmet Cankaya y las pasajeras Perla Costanza Álvarez, Sandy García, María Guzmán y Yuliza Figueredo.

En contexto: “Volaba muy bajito”: identifican a los cinco ocupantes en avión desaparecido entre Condoto-Guaymaral

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué información dio la Fuerza Aeroespacial Colombiana sobre la avioneta desaparecida?
La institución informó que localizó indicios de la aeronave Cessna T-206 de matrícula HK-4985 en inmediaciones del Parque Nacional Natural Tatamá, tras activar los protocolos de búsqueda y salvamento.
¿Qué ruta cubría la aeronave antes de perder comunicación?
La avioneta realizaba la ruta entre el municipio de Condoto (Chocó) y el aeropuerto de Guaymaral, en Bogotá.
¿Dónde se concentran las labores de búsqueda y verificación?
Las operaciones de rescate se desarrollan en la vereda Oscordó, en el municipio de Pueblo Rico (Risaralda), una zona montañosa y de difícil acceso cercana al Parque Nacional Natural Tatamá.

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