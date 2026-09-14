Fuerza Aeroespacial localizó en Risaralda indicios de la avioneta desaparecida; esto se sabe

La Fuerza Aeroespacial Colombiana informó este lunes que localizó indicios de la aeronave Cessna T-206 de matrícula HK-4985, desaparecida desde la mañana del domingo cuando cubría la ruta entre Condoto (Chocó) y el aeropuerto de Guaymaral, en Bogotá. El hallazgo se produjo en inmediaciones del Parque Nacional Natural Tatamá, donde se concentran las labores de búsqueda y verificación de la emergencia.
Según el reporte oficial, una vez se conoció la pérdida de comunicación con la aeronave, la institución activó los protocolos de búsqueda y salvamento a través del Centro Nacional de Recuperación de Personal. Para la operación fueron desplegadas varias aeronaves con equipos especializados de geolocalización.
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