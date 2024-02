Al respecto, el presidente Petro se mostró apático a dichas declaraciones y pidió que se acelerara la elección para que “la Fiscalía no sea utilizada más por el crimen”. A partir de ese momento, entre ambos se desató una guerra mediática en la que Petro incluso responde mensajes de cuentas falsas.

Y en uno de sus más recientes ataques, Petro, acorralado por los escándalos que lo tienen a él, a su familia y a sus ministros empapelados en Fiscalía y Procuraduría, dijo que hay un plan para sacarlo del poder. “Aquí no se puede tumbar un presidente progresista, el primero en un siglo”, aseguró Petro.

Lea también: Uno a uno, estos son los procesos judiciales que están poniendo contra la pared al presidente Gustavo Petro

Petro se refería a los procesos judiciales que hoy enfrenta como la suspensión de su canciller, Álvaro Leyva, por el proceso de licitación de pasaportes; las investigaciones contra Nicolás Petro por lavado de activos y enriquecimiento ilícito; las intervenciones a Fecode por presuntas donaciones a su campaña presidencial; los cuestionamientos a los viajes de la primera dama, Verónica Alcocer. Por eso, el mandatario dijo que los órganos de control estaban planeando un golpe de Estado.

Sin embargo, Uprimny, midió las palabras del mandatario y se abstuvo de seguirle el tono. Más bien advirtió que su mensaje en redes sociales era un riesgo total. “He rechazado extralimitaciones de la Procuradora y del Fiscal Barbosa. Rechazo igualmente esta declaración del Pte Petro, que agrava los riesgos de ruptura institucional”, dijo el jurista.

En ese mismo tono, el abogado le explicó al mandatario que su deber es todo lo contrario que agitar masas y poner en riesgo la institucionalidad. “Su deber, como jefe de Estado, es el contrario: garantizar la unidad nacional y el respeto de la Constitución”.

Tan preocupante se muestra la situación que hasta la Iglesia Católica, que inició este lunes su tradicional asamblea de obispos, por intermedio del cardenal Luis José Rueda, se ofreció para mediar entre las dos partes, esto con el propósito de buscar el mejor entendimiento en beneficio del país.

El máximo prelado colombiano, expresó a los medios que la Iglesia ha servido en el pasado en la mediación, por ejemplo en los procesos de paz, y que en esta ocasión se hace necesario que las partes, si así lo desean, accedan a esa instancia de un acompañamiento de sector muy imparcial.

El mensaje de Uprimny se ha replicado en otras voces de la política. La congresista Catherine Juvinao, del Partido Verde, que ha mostrado cierta cercanía con el mandatario y que incluso apoyó a Petro para llegar a la Casa de Nariño, ahora salió a criticar sus acciones en lo que va de gobierno y hasta pedir perdón por votar por él.

“Es un llamamiento al caos peligroso que solo busca cubrir la incapacidad”, dijo Juvinao en un video de Tiktok en el que además resumió los escándalos que le han estallado a Petro.

Y añadió en una publicación en X: “Dizque ruptura institucional. Una declaración de ineptitud. No saben gobernar, ni les interesa, no saben armar equipos ni dar resultados. Ante su propia incompetencia les toca llamar al caos para que la gente no se dé cuenta de lo evidente: que la presidencia les quedó grande”.

Por su parte, el exnegociador de paz y actual senador, Humberto de la Calle, Lombana, en un pronunciamiento que denominó como el “Vademécum para superar la bronca actual (que no es una crisis)”, resaltó que “todos los sectores debemos manifestar que no hay en marcha contra el Gobierno un golpe de estado blando o duro. Salvo quizás algunos loquitos, nadie está en esta tarea. Proclamamos la legitimidad del Gobierno de Gustavo Petro”.

Para De la Calle, ni los poderes formales, ni los poderes de facto, abrigan la idea de un golpe. “Ni el congreso, ni la justicia, ni los gremios, ni los sindicatos, ni la prensa (si bien ejerce su papel esencial), ni las fuerzas armadas y de policía, ni las iglesias, ni las ONGs, ni las expresiones de la sociedad civil, desean un derrocamiento del gobierno”.

En esa misma línea, la congresista Juvinao le dijo al presidente Petro que “a usted nadie lo va a derrocar. El único que se sabotea es usted mismo. Le pedimos que trabaje, que resuelva, que gobierne, que deje de andar trinando y peleando, que haga lo que tiene que hacer y para lo que fue elegido. Presidente y todo el gobierno: trabajen vagos”.

Mientras tanto, desde el Pacto Histórico se volvió a reiterar que se llevará ante la Corte Interamericana de Justicia las denuncias hechas por el presidente Petro sobre la falta de garantías para ejercer su mandato.